Стильно! С каким аксессуаром не расстается главный редактор американского Vogue Анна Винтур?

Анна Винтур (68), которая больше 30 лет занимает пост главного редактора американского Vogue, известна своей любовью к большим солнцезащитным очкам (она не сняла их даже в присутствии королевы Елизаветы II (92)). Но это не единственная модная фишка Винтур.

Если присмотреться, на шее Анны почти всегда ожерелье с камнями в три (а иногда и четыре) ряда. У нее, кстати, целая коллекция таких, чтобы можно было выбрать подходящий цвет для любого образа.

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Создатели украшений — лондонские ювелиры SJ Phillips Ltd. Стоимость каждого ожерелья оценивается примерно в 20 тысяч долларов.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/stilno-s-kakim-aksessuarom-ne-rasstaetsya-glavnyj-redaktor-amerikanskogo-vogue-anna-vintur/