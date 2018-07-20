Мария Федорова появилась на гала-ужине «Обнаженные сердца» в мятом платье

Мария Федорова

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Фэшн-баттл: Наталья Водянова VS самые стильные гостьи благотворительного гала-ужинаНаталья Водянова — модель, филантроп и посол чемпионата по футболу 2018, не перестает восхищать безупречной фигурой и эффектными нарядами. Но всегда ли её выбор платьев удачнее, чем у других звезд? За несколько дней до финала чемпионата мира по футболу прошло другое громкое событие — благотворительный ужин фонда «Обнаженные сердца», организованный Натальей Водяновой и послом Катара в Доме Пашкова. Гала-ужин посетила Мария Федорова — главный редактор Vogue. Как прокомментирует ее образ наш эксперт по моде?

Комментарий эксперта:

Алена Скоробогатова,

блогер, стилист, автор онлайн-курса «Твой персональный стиль».

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Нюдовый макияж и нюдовое платье под прозрачной сеткой с пайетками в совокупности с бархатными лодочками нежного оттенка создают ощущение обнаженного тела, но в рамках приличия и без излишнего эротизма.

Выбор стильный, цветовые сочетания подчеркивают благородство образа, но почему платье мятое?..