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Мария Федорова появилась на гала-ужине «Обнаженные сердца» в мятом платье
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Мария Федорова появилась на гала-ужине «Обнаженные сердца» в мятом платье 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Мария Федорова
Мария Федорова
Еще больше о гостях благотворительного ужина
Фэшн-баттл: Наталья Водянова VS самые стильные гостьи благотворительного гала-ужинаНаталья Водянова — модель, филантроп и посол чемпионата по футболу 2018, не перестает восхищать безупречной фигурой и эффектными нарядами. Но всегда ли её выбор платьев удачнее, чем у других звезд? За несколько дней до финала чемпионата мира по футболу прошло другое громкое событие — благотворительный ужин фонда «Обнаженные сердца», организованный Натальей Водяновой и послом Катара в Доме Пашкова. Гала-ужин посетила Мария Федорова — главный редактор Vogue. Как прокомментирует ее образ наш эксперт по моде?
Комментарий эксперта:
Алена Скоробогатова,
блогер, стилист, автор онлайн-курса «Твой персональный стиль».
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Нюдовый макияж и нюдовое платье под прозрачной сеткой с пайетками в совокупности с бархатными лодочками нежного оттенка создают ощущение обнаженного тела, но в рамках приличия и без излишнего эротизма.
Выбор стильный, цветовые сочетания подчеркивают благородство образа, но почему платье мятое?..
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