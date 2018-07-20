На Ходынском бульваре расскажут, как правильно подобрать гардероб

В субботу, 21 июля, на территории Хорошевки шеф-стилист «Модного приговора» на Первом канале Алексей Сухарев проведет открытый мастер-класс «Лучшие инвестиции в ваш гардероб в период распродажи». Площадкой встречи выбран магазин «СТОКМАНН», который расположен в торговом центре «Авиапарк». Об этом сообщил представитель пресс-службы ТЦ Артем Донских.

— Алексей расскажет обо всем, что важно знать в период безумных распродаж: в какие вещи нужно инвестировать, как понять, что прослужит вам не один сезон, и как избежать импульсивных покупок, — пояснил Донских.

Также участники встречи смогут задать интересующие вопросы касаемо своего гардероба.

Начало в 13.00. ТЦ «Авиапарк» расположен на Ходынском бульваре, 4. Вход свободный. (еп)