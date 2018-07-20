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10 пар странной (и все-таки красивой) обуви для тех, кого покорили кроксы на шпильках
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10 пар странной (и все-таки красивой) обуви для тех, кого покорили кроксы на шпильках 

Harper’s Bazaar 58 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Новость про кроксы на каблуках, выпущенные Демной Гвасалией, мы встретили без энтузиазма — чтобы удивить современную публику, такого уже недостаточно. Тем более, именно обувь часто становится холстом для дизайнерских экспериментов, и очень странных, но по-своему интересных моделей мы перевидали уже немало. Взять хотя бы те же Tabi, придуманные еще Мартином Марджелой — безумные, но обретшие целую толпу поклонников собственной странности. В этой подборке мы собрали 8 пар обуви, которая берет за душу именно своей необычностью — от классических шпилек, почему-то упакованных на ноге в пластиковый пакет, до обаятельных и нелепых брендовых чешек.
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