10 пар странной (и все-таки красивой) обуви для тех, кого покорили кроксы на шпильках

Новость про кроксы на каблуках, выпущенные Демной Гвасалией, мы встретили без энтузиазма — чтобы удивить современную публику, такого уже недостаточно. Тем более, именно обувь часто становится холстом для дизайнерских экспериментов, и очень странных, но по-своему интересных моделей мы перевидали уже немало. Взять хотя бы те же Tabi, придуманные еще Мартином Марджелой — безумные, но обретшие целую толпу поклонников собственной странности. В этой подборке мы собрали 8 пар обуви, которая берет за душу именно своей необычностью — от классических шпилек, почему-то упакованных на ноге в пластиковый пакет, до обаятельных и нелепых брендовых чешек.