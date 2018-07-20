Ещё
Сестры Хадид и все-все-все в съемке Versace
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сестры Хадид и все-все-все в съемке Versace 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Для съемок осеннего кампейна 2018 года Донателла Версаче пригласила сразу 54 моделей. Среди них новые лица и давние музы модного дома: Белла и Джиджи Хадид, Лекси Болинг, Адут Акеч, Дилан Фендер, Адела Стенберг Джулия Нобис, Иман Хаммам, Кайя Гербер, Стелла Максвелл. Расположившиеся плечом к плечу, они символизируют способность объединять совершенно разных людей.
«Моя команда — это не только те, с кем я работаю. Так же, как и семья Версаче —это клиенты, модели, фотографы, стилисты, художники, друзья и те, кто считает что мода невозможна без движения вперед», — признается Донателла. Автором самого длинного рекламного снимка стал Стивен Мейзел.
Harper’s Bazaar: последние новости
С чем носить джинсы, чтобы выглядеть нарядно: показывает Джиджи Хадид Топ в бельевом стиле и джинсы: идеальное сочетание от Дакоты Джонсон Снова в форме: Кейт Миддлтон в облегающем платье Dolce & Gabbana на Уимблдоне
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини13
Тест: какая работа вам подходит11
Как живут вдовы знаменитостей
«Недотрогу она строила только со мной»60
Почему Фаина Раневская никогда не была замужем6
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение