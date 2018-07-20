Сестры Хадид и все-все-все в съемке Versace

Для съемок осеннего кампейна 2018 года Донателла Версаче пригласила сразу 54 моделей. Среди них новые лица и давние музы модного дома: Белла и Джиджи Хадид, Лекси Болинг, Адут Акеч, Дилан Фендер, Адела Стенберг Джулия Нобис, Иман Хаммам, Кайя Гербер Стелла Максвелл . Расположившиеся плечом к плечу, они символизируют способность объединять совершенно разных людей.

«Моя команда — это не только те, с кем я работаю. Так же, как и семья Версаче —это клиенты, модели, фотографы, стилисты, художники, друзья и те, кто считает что мода невозможна без движения вперед», — признается Донателла. Автором самого длинного рекламного снимка стал Стивен Мейзел.