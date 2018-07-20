Секреты ухода за одеждой. Каких ошибок можно избежать

Любимый кашемировый свитер из размера M стремительно превратился в XXS, а белоснежная рубашка уже давно стала серой? Согласитесь, многие сталкиваются с такой проблемой. Особенно когда ярко-красное платье радует своим насыщенным цветом только на старых фото.

Одежда, будь то плотное шерстяное пальто или легкий шелковый халат, требует внимательного ухода. Дело это несложное, если соблюдать несколько правил. 1. Не стирайте в горячей воде

Она уничтожает не только пятна, но и ткани. Стирка при температуре выше 60 градусов с каждым разом делает любую ткань более грубой и застиранной. Существует стереотип, что горячая вода лучше отстирывает пятна. Действительно, пятна жира исчезают гораздо быстрее при стирке в горячей воде, но пятна белкового происхождения (к примеру, от крови или молока) остаются и даже закрепляются. Это происходит из-за того, что при нагревании белок сворачивается, именно так пятно въедается в ткань. Так что помните: горячая вода — не всегда лучший союзник в удалении пятен и точно не поможет вещам выглядеть лучше.

2. Используйте раскладную сушилку в помещении или предусмотрите затемнение на балконе

Прямые солнечные лучи приводят к выгоранию цвета — любимая одежда блекнет и теряет яркие краски. То же самое касается хранения одежды: если у вас открытая гардеробная или вещи просто висят на вешалках, лучше убрать их от окна и исключить попадание солнечного света. Отдельные 8 лайфхаков по уходу за нижним бельем, чтобы оно служило вам дольше.

3. Учитывайте особенность ткани

Некоторые ткани, особенно вискозу, шелк и акрил, нельзя сушить в центрифуге или с помощью высоких температур, лучше использовать старую добрую сушку в разложенном виде. Не пренебрегайте ручной стиркой. Если вы хотите, чтобы шелк, шерсть и кашемир сохранили свою мягкость, стирайте их вручную в теплой воде. Лен, хлопок, а также искусственные ткани типа полиэстера можно смело стирать в стиральной машине. Но не забывайте про режим! Бирки на одежде помогут вам разобраться, какую температуру и метод стирки лучше выбирать.

4. Стирайте вещи перед тем, как отправить их на антресоли

Это избавит вас от неприятных сюрпризов в виде застарелых пятен и неприятного запаха (хотя приятная неожиданность в виде забытых ста рублей в кармане в этом случае исключается тоже). Кстати, возьмите на заметку пять советов удачной покупки шкафа, в который войдет весь гардероб.

5. Выбирайте качественные и безопасные стиральные средства

Особенно это касается отбеливателей: содержащийся в них хлор истончает волокна ткани, в результате чего постиранные изделия выглядят изношенными. Средства с высоким содержанием фосфатов и нитрилтрехуксусной кислоты вредят не только одежде, но и вашему организму, вызывая аллергию и оказывая воздействие на кожу, а также наносят вред окружающей среде, загрязняя водоемы и нарушая экосистему.

Немаловажен в уходе за одеждой и выбор стиральной машины. Советуем обратить внимание на многофункциональную стиральную машину Smeg. Температуру и скорость отжима можно регулировать.

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