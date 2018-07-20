Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Юлии Началовой, за которые мы бы заблокировали ее аккаунт

1 Иногда для того, чтобы испортить весь образ, достаточно одного аксессуара или одной странной вещи. Но Юлии Началовой удалось собрать комбо. Недотюрбан, очки цвета майского жука и футболка а-ля «кислотный диджей» — и место в списке трешсеттеров вам гарантировано.

2 Благотворительность — безусловно, дело хорошее, а вот такие шубы, пусть даже самые теплые и натуральные — «ужас, летящий на крыльях ночи». Во всех случаях без исключения. Мы уже выносили по этому делу свой «модный приговор» другим знаменитостям, но, кажется, тенденцию уже не изменить. А жаль.

3 Снова леопард, причем в самом худшем своем проявлении — в виде ультракороткого комбинезона из легкой ткани. В таком разве что на пляж, да и то лучше не надо. Истинные модники знают, что с анималистичными принтами нужно быть очень аккуратными. Надеемся, они объяснят это Юлии.

4 Судя по снимку, мама, как в старые добрые времена, привела Юлю на утренник. Отсюда и костюм снежинки 30-летней давности, обшитый сверху дождиком. Окончательно нашу теорию подтвердила длина платья. Полагаем, что на 7-летней девочке оно сидело бы куда лучше.

5 Платье — мечта провинциальных выпускниц начала нулевых. Вполне вероятно, что изначально это был вполне симпатичный наряд, но дизайнер решил скреативить и зачем-то добавил к нему изумрудную юбку из ткани, которая абсолютно не сочетается с исходным материалом. Получилось что-то совсем странное.