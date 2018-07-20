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Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Юлии Началовой, за которые мы бы заблокировали ее аккаунт
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Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Юлии Началовой, за которые мы бы заблокировали ее аккаунт 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
1  Иногда для того, чтобы испортить весь образ, достаточно одного аксессуара или одной странной вещи. Но Юлии Началовой удалось собрать комбо. Недотюрбан, очки цвета майского жука и футболка а-ля «кислотный диджей» — и место в списке трешсеттеров вам гарантировано.
2  Благотворительность — безусловно, дело хорошее, а вот такие шубы, пусть даже самые теплые и натуральные — «ужас, летящий на крыльях ночи». Во всех случаях без исключения. Мы уже выносили по этому делу свой «модный приговор» другим знаменитостям, но, кажется, тенденцию уже не изменить. А жаль.
3  Снова леопард, причем в самом худшем своем проявлении — в виде ультракороткого комбинезона из легкой ткани. В таком разве что на пляж, да и то лучше не надо. Истинные модники знают, что с анималистичными принтами нужно быть очень аккуратными. Надеемся, они объяснят это Юлии.
4  Судя по снимку, мама, как в старые добрые времена, привела Юлю на утренник. Отсюда и костюм снежинки 30-летней давности, обшитый сверху дождиком. Окончательно нашу теорию подтвердила длина платья. Полагаем, что на 7-летней девочке оно сидело бы куда лучше.
5  Платье — мечта провинциальных выпускниц начала нулевых. Вполне вероятно, что изначально это был вполне симпатичный наряд, но дизайнер решил скреативить и зачем-то добавил к нему изумрудную юбку из ткани, которая абсолютно не сочетается с исходным материалом. Получилось что-то совсем странное.
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