Какую обувь мы будем носить этой осенью

Зверинец

Этой осенью главной задачей станет поиск яркой и необычной обуви, которая бы выделяла вас среди других и помогала образу засиять. Прежде всего стоит обратить внимание на животный принт: в ход идет леопард, даже не обязательно в первозданном виде, питон, зебра и другие млекопитающие. Но с такими сапогами придется забыть о любимом леопардовом полушубке — но чего не сделаешь, ради моды и трендов, да?

Акцент на каблук

В этом осенне-зимнем сезоне дизайнеры особое внимание уделили именно каблуку: основной силуэт и цвет может быть минималистичным, но вот каблук точно выделяется. Prabal Gurung, например, собирают каблук из нескольких деревянных геометрических форм, а Chloé будто защищают тонкий каблук кольчугой.

Дикий Запад

Полусапоги и сапоги в стиле вестерн обязательно должны оказаться в вашем арсенале: во-первых, с ними любой аутфит смотрится намного круче. Такую обувь можно добавлять к женственным платьям в паре с кожаной курткой или дубленкой, а также к джинсам, кожаным и вельветовым брюками.

Ботфорты