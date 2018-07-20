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Какую обувь мы будем носить этой осенью
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Какую обувь мы будем носить этой осенью 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Зверинец
Этой осенью главной задачей станет поиск яркой и необычной обуви, которая бы выделяла вас среди других и помогала образу засиять. Прежде всего стоит обратить внимание на животный принт: в ход идет леопард, даже не обязательно в первозданном виде, питон, зебра и другие млекопитающие. Но с такими сапогами придется забыть о любимом леопардовом полушубке — но чего не сделаешь, ради моды и трендов, да?
Акцент на каблук
В этом осенне-зимнем сезоне дизайнеры особое внимание уделили именно каблуку: основной силуэт и цвет может быть минималистичным, но вот каблук точно выделяется. Prabal Gurung, например, собирают каблук из нескольких деревянных геометрических форм, а Chloé будто защищают тонкий каблук кольчугой.
Дикий Запад
Полусапоги и сапоги в стиле вестерн обязательно должны оказаться в вашем арсенале: во-первых, с ними любой аутфит смотрится намного круче. Такую обувь можно добавлять к женственным платьям в паре с кожаной курткой или дубленкой, а также к джинсам, кожаным и вельветовым брюками.
Ботфорты
Забудьте то, что вы знали о ботфортах: модели по ноге, в которых все ходили пару сезонов назад, больше не катят. Louis Vuitton превратили свои культовые «уродливые» кроссовки в кожаные ботфорты, а UGG создали не то сапоги, не то что-то непонятное. Дизайнеры также поэксперементирвоали с материалом: здесь кожа, замша и даже пластик.
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