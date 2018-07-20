Как составить летний гардероб на все случаи жизни

По жизни многие из нас привыкли все усложнять: если уж хорошо поесть, то нужно ехать в ресторан на другом конце города, если организовывать отпуск, то непременно с посещением всего альтернативного и «нетуристического», а если пускаться на поиски жениха, то тут список необходимых качеств займет пару листов А4. Предлагаем вам ничего не усложнять хотя бы в одежде, с тех пор как на дворе сейчас расслабленный сезон, означающий минимум одежды и минимум времени на ее подбор. Самое время обратиться снова к базовому гардеробу и отобрать на лето 10 вещей, с помощью которых вы соберете массу образов на каждый день и для выхода в свет.

Кюлоты

Они же — укороченные брюки вашего любимого фасона. Игнорируйте все спортивные модели и модели из денима, чтобы найти такую элегантную вещь, как если бы бежевый тренч однажды решил стать брюками. Настроение этой вещи в момент меняется за счет обуви: каблуки или мюли-тапочки дают противоположные по смыслу результаты.

Кюлоты Topshop (£39)

Легкое платье с принтом

Ищите такую модель, у которой будет «критическая» для вас длина: минимальная для того, чтобы носить в городе (если стесняетесь, добавьте к наряду короткие шорты), и оптимальная для каникул, когда хочется, чтобы ноги загорели.

Платье Zara (1 199 руб.)

Джинсовые шорты

Не какие угодно, а именно «с репутацией» — без дырок, оборванных концов и прочих признаков неблагородного происхождения. Приличные марки уже давно научились делать такие шорты из денима, за которые вас похвалят и ваш шеф, и ваша бабушка.

Джинсовые шорты Guild Prime (8 827 руб.)

Топ-трансформер

И снова мы требуем от вещи больше, чем обычно: не просто еще одну короткую футболку или нечто вроде лифчика «с продолжением», а именно полноценный топ, с которым можно «играть» и придумать разные версии ношения в зависимости от того, чего вы хотите достичь и в какой географической позиции относительно пляжа находитесь.

Топ-трансформер Dodo Bar Or (€59 по скидке)

Плетеная сумка

Джейн Биркин, между прочим, носила свою обожаемую сумку-корзинку даже на гламурные тусовки. Попробуйте и вы с помощью такого аксессуара добавить шарма немудреным летним ансамблям. С особым шиком сумки из натуральных материалов комбинируются с вещами белого цвета — даже стиль не важен.

Плетеная сумка Hat Attack (5 975 руб. по скидке)

Юбка из денима

Нам особенно нравятся юбки с пуговицами в духе 60-70-х годов, которые в те времена носили с трикотажными топами и босоножками на платформе. Сегодня у вас выбор куда шире: попробуйте театральные блузки с цветными босоножками и спортивные короткие топы с кроссовками.

Юбка из денима Bershka (2 599 руб.)

Босоножки на каблуке

Распродажи как будто и придуманы для того, чтобы мы могли позволить себе одну «шальную» покупку и потом никогда не испытать угрызения совести. Утолите жажду шопинг-приключений на обуви, про которую захочется сказать «wow!» и при этом стойко держаться на каблуках.

Босоножки на каблуке Uterque (5 250 руб. по скидке)

Короткий комбинезон

Более сложный по крою, чем типичные летние платья, которые вы носите, или даже с оттенком милитари в дизайне. Носите его по вечерам с удлиненными жакетами и ботинками, а на пляже — с сандалиями на шнуровке.

Короткий комбинезон Zara (1 999 руб. по скидке)

Кольцо с изумрудом

Купите себе на лето «украшение имени себя», чтобы каждый раз при взгляде на него у вас поднималось настроение, а в памяти возникали только позитивные и яркие моменты.

Кольцо SL, розовое золото, изумруд (заказать)

Трикотажное платье-футляр

Гениальные в своем роде трикотажные платья не только божественно подчеркивают фигуру, но еще и способны менять длину — от очень длинного к миди или даже к короткому. А уж про многофункциональность и говорить не стоит, хотя одну опцию мы упомянем отдельно: простое трикотажное платье приятно носить под прозрачной пляжной туникой в городе, как будто вы только что вернулись с курорта.

Трикотажное платье-футляр Wolford (9 240 руб.)

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