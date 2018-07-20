Просто выспалась: почему Линдси Лохан давно не та

Комментирует косметолог салона красоты Stanev Ольга Иванова

Линдси претерпела не одну операцию и, к сожалению, результат нельзя назвать удовлетворительным. Сегодня пропорции ее лица значительно искажены. Примерно с 2006 года видны первые вмешательства: обьем губ увеличен, носогубных морщин нет, при этом лицо выглядит немного отекшим. Можно предположить, что актриса также прибегала к блефаропластике и, очевидно, к ринопластике: на более поздних фото нос явно уже, а его кончик чуть острее. По фото так же можно судить, что была сделана коррекция скул, так как овал лица существенно различается на фото разных лет. Особенно хорошо это видно на фото 2008 года. Не обошлось и без пластики груди. Без сомнения, Линдси прибегает к уколам ботокса, о чем говорят то появляющиеся, то исчезающие морщины (для сравнения посмотрите на Лохан образца 2012 и 2013, 2015 и 2017 годов). С большой уверенностью можно сказать, что актриса использует и уходовые процедуры, такие как мезотерапия и биоревитализация».

Комментирует визажист салона красоты Stanev Ксения Бабина:

«В макияже Линдси Лохан с раненого возраста делает акцент на глаза, а также подчеркивает скулы легким румянцем. С возрастом мейкап актрисы становится более выразительным: глаза ярче, на смену румянам приходит скульптор, а брови становятся тоньше. На протяжении всего времени актриса выбирает один и тот же тип макияжа в различных вариациях. Это активный макияж, но в достаточно сдержанных оттенках: бежевый, коричневый, золотистый, бронзовый, розовый, а также черный. Только с недавнего времени можно заметить частое появления ярких оттенков помад. Что касается использования красной помады, в алом оттенке она хорошо дополняет образ, подчеркивая теплый тон кожи с веснушками и рыжие волосы, чего нельзя сказать о холодных оттенках помады, в том числе малиновом и винном.

Больше всего Линдси подходит макияж в золотистых и бронзовых оттенках, которые красиво сочетаются с ее естественным тоном кожи. Хорошо смотрится акцент на глазах: стрелки, легкие черные или коричневые смоки. Актрисе подойдут коралловые румяна, хайлайтер, коралловые и бежевые помады. Прекрасно дополнит образ легкий, полупрозрачный розовый или опять же коралловый блеск. Невыгодно будут смотреться холодный румянец, тени серых оттенков и плотный тональный крем, который перекрывает веснушки — ведь это ее особенность, которую стоит подчеркивать, а не скрывать».

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Комментирует топ-стилист и основатель салона красоты Stanev Артем Станев:

«В отличие от определенной стабильности в макияже, с волосами Линдси любит эксперименты. Ее можно увидеть и платиновой блондинкой, и жгучей брюнеткой, и рыжей, и даже с ярко-красными волосами. На мой взгляд, актрисе больше идут золотисто-медовые оттенки и блонд: они придают ей элегантности и делают образ в целом более нежным. Такие категоричные цвета, как красный или черный, простят ее и делают старше. Длина волос меняется несильно — только форма — от более градуированных стрижек с челкой до единообразного полотна. Линдси, как и практически любой девушке, идут мягкие волны с удлиненной челкой, уложенной от лица. Также хорошо смотрятся прямые волосы с пробором посередине: такая укладка придает строгости и изысканности».