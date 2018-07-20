«Будто только с постели»: актриса Лили Коллинз пришла на кинофестиваль в платье-ночнушке

Звезду «Белоснежки», очаровательную молодую актрису Лили Коллинз, кажется, вовсе не волнует, как она выглядит. 29-летняя знаменитость появилась на престижном итальянском кинофестивале в наряде, напомнившем интернет-пользователям ночную одежду.

Актриса и модель Лили Коллинз обычно демонстрирует своим поклонникам исключительно стильные и до мелочей продуманные образы. Но, видимо, даже у нее бывают неудачные дни и провальные идеи. На престижном итальянском кинофестивале знаменитая красавица появилась в довольно странном наряде, напоминающем домашний халат или же ночную сорочку.

К сожалению, наряд, в котором щеголяла перед фотографами Лили, нельзя было даже отнести к новомодному бельевому стилю, так сегодня популярному среди мировых звезд шоу-бизнеса. Платье актрисы, лишенное шелка и пикантного кружева, напоминало бесформенный халат домохозяйки, но никак не вечерний туалет успешной голливудской дивы. Впрочем, негативное впечатление немного сгладила ярко-красная обувь и подобранная ей в цвет губная помада, которая еще больше подчеркнула неоспоримые достоинства яркой внешности дочери рок-звезды.

«Это что за халат?» «Будто только с постели встала! Ужасно» «Непричесанная и в ночнушке… У ее стилиста был выходной?» «Кошмарный вид. Нелепые цветочки и отвратительный фасон» Отметим, что помимо выразительных глаз и очаровательной улыбки к достоинствам Лили смело можно отнести и ее природное изящество, а также миниатюрную комплекцию. Впрочем, звездную красавицу поклонники довольно часто упрекают в чрезмерной худобе и умоляют немного набрать в весе.