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«Секси-спасательница»: Яна Рудковская показала бесконечные ноги и пышный бюст на пляже
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«Секси-спасательница»: Яна Рудковская показала бесконечные ноги и пышный бюст на пляже 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
43-летняя Яна Рудковская опубликовала снимок в купальнике, похожем на знаменитый наряд Памелы Андерсон.
Продюсер Яна Рудковская довольно редко делится с фолловерами фотографиями в купальниках, но будучи в Болгарии, она все же сделала исключение. Звезда выбрала ярко-красный купальник авторства своей подруги Наталии Ким — наряд очень похож на тот, что носила Памела Андерсон в сериале «Спасатели Малибу».
Яна доказала, что может дать Памеле фору — она продемонстрировала осиную талию, длинные стройные ноги и аппетитный бюст. Надо ли добавлять, что позировала знаменитость у будки спасателей на пляже?
Подписчики Рудковской оценили ее прекрасную фигуру: «Бомбический лук», «Очень секси», «Яна, очень уважаю Вас за постоянную работу над собой! Очень стройное, подтянутое тело, женственное и молодое! Это огромный труд! Украшайте дальше мир!», «Шикарная фигура и отличный рост и фото и красивый купальник и шикарная вообще женщина!» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим ред.).
Фото и видео: Instagram
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