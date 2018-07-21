Как культовая сумка-седло из 2000-х взорвала Instagram и вернулась в магазины

Недавно в аккаунтах крупных инстаграм-инфлюенсеров появились фотографии с культовыми сумками Dior. А это значит, что сумка-седло официально возвращается — не только на подиумы, но и в магазины.

Этот аксессуар во многом определил моду 2000-х: его носила и Пэрис Хилтон , и Кэрри Брэдшоу . Возвращение сумки — шанс для тех, кому не посчастливилось походить с ней в начале этого века. Мария Грация Кьюри представила сумку-седло перед началом сезона осень 2018. Черная кожа, пэчворк 60-х и тот самый логотип из нулевых.

Сумки поступили в продажу со вчерашнего дня. В отличие от предшественника, новая версия аксессуара доступна в двух размерах: маленьком и большом. Идеальный вариант для тех, кто привык носить с собой много вещей. Стоимость одной сумки — от $2 350 до $8 500.

«Эта вещь, ставшая иконой дома Dior, — идеальный аксессуар для битвы под названием «повседневная жизнь». Сумку-седло — это как рубашка или куртка. Её удобно носить с длинным ремешком. Так удобно, что вы почти забываете, что она с вами», — заявила Мария Грация Кьюри от лица бренда.

Вчера утром в аккаунтах крупных инстаграм-инфлюенсеров появились фотографии с культовыми сумками Dior. А это значит, что сумка-седло официально возвращается — не только на подиумы, но и в магазины.

Этот аксессуар во многом определил моду 2000-х: его носила и Пэрис Хилтон, и Кэрри Брэдшоу. Возвращение сумки — шанс для тех, кому не посчастливилось походить с ней в начале этого века. Мария Грация Кьюри представила сумку-седло перед началом сезона осень 2018. Черная кожа, пэчворк 60-х и тот самый логотип из нулевых.

Сумки поступили в продажу со вчерашнего дня. В отличие от предшественника, новая версия аксессуара доступна в двух размерах: маленьком и большом. Идеальный вариант для тех, кто привык носить с собой много вещей. Стоимость одной сумки — от $2 350 до $8 500.

«Эта вещь, ставшая иконой дома Dior, — идеальный аксессуар для битвы под названием «повседневная жизнь». Сумку-седло — это как рубашка или куртка. Её удобно носить с длинным ремешком. Так удобно, что вы почти забываете, что она с вами», — заявила Мария Грация Чиури от лица бренда.

Вчера утром в аккаунтах крупных инстаграм-инфлюенсеров появились фотографии с культовыми сумками Dior. А это значит, что сумка-седло официально возвращается — не только на подиумы, но и в магазины.

Этот аксессуар во многом определил моду 2000-х: его носила и Пэрис Хилтон, и Кэрри Брэдшоу. Возвращение сумки — шанс для тех, кому не посчастливилось походить с ней в начале этого века. Мария Грация Кьюри представила сумку-седло перед началом сезона осень 2018. Черная кожа, пэчворк 60-х и тот самый логотип из нулевых.

Сумки поступили в продажу со вчерашнего дня. В отличие от предшественника, новая версия аксессуара доступна в двух размерах: маленьком и большом. Идеальный вариант для тех, кто привык носить с собой много вещей. Стоимость одной сумки — от $2 350 до $8 500.

«Эта вещь, ставшая иконой дома Dior, — идеальный аксессуар для битвы под названием «повседневная жизнь». Сумку-седло — это как рубашка или куртка. Её удобно носить с длинным ремешком. Так удобно, что вы почти забываете, что она с вами», — заявила Мария Грация Чиури от лица бренда.