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«Эротика зашкаливает»: Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья
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«Эротика зашкаливает»: Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Даже родив четверых детей, 40-летняя звезда сериалов Екатерина Климова может похвастаться роскошной фигурой и идеальным бюстом, которому не нужны никакие хитрые приспособления. И на недавнем мероприятии артистка появилась в наряде с обтягивающим лифом, пикантно показавшим отсутствие нижнего белья.
Очаровательная российская актриса Екатерина Климова — одна из самых красивых женщин на просторах отечественного шоу-бизнеса. Зная это, звезда неоднократно демонстрирует собственную привлекательность, становясь объектом бурного обсуждения со стороны очарованных поклонников. И если ранее артистка приковала взгляд общественности в облаке розового платья, намекая, что знает секрет вечной молодости и красоты, то сейчас взбудоражила фантазию своим провокационным нарядом. На недавнем светском мероприятии Екатерина решила обойтись без нижнего белья, выбрав яркое желтое платье с обтягивающим лифом.
Тонкая ткань очертила бюст кинодивы, и перед взором поклонников открылась удивительная картина — несмотря на рождение четверых детей, грудь Екатерины выглядит как у молодой девушки. А потому даже поборники нравственности решили на этот раз промолчать, дав возможность почитателям всесторонне восхвалить стройный девичий стан Климовой. «Какое красивое фото. Хорошо сделаны акценты» «С таким бюстом лифчик и правда лишний» «Да, грудь все уже оценили!» «Ничего так вариант без нижнего белья, эротика зашкаливает» «Вам очень идёт без бюстгальтера, всё супер»
Любопытно, что в начале месяца Климова также стала звездой интернет-сообщества, однако в совершенно другом ключе. Звезда поделилась фотографией из массажного кабинета, которое напугало поклонников.
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