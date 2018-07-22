Личные вещи Робина Уильяма продадут на аукционе

Осенью этого года аукционный дом Sothebys выставит на продажу личную коллекцию вещей голливудского актера Робина Уильямса и его экс-супруги Марши, передает «Инфореактор».

Самыми уникальными лотами будут сценарии, различные кинонаграды, бутафория со съемок и другие вещи, связанные с карьерой известного актера.

Также в числе предметов на продажу выставят мантию из первой части фантастического фильма «Гарри Поттер» и награда 1990 года, а также частная коллекция часов.

Отмечается, что доля вырученной прибыли пойдет в фонд общественных организаций, спонсируемых Уильямом еще при жизни.