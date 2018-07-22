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Личные вещи Робина Уильяма продадут на аукционе
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Личные вещи Робина Уильяма продадут на аукционе 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Осенью этого года аукционный дом Sothebys выставит на продажу личную коллекцию вещей голливудского актера Робина Уильямса и его экс-супруги Марши, передает «Инфореактор».
Самыми уникальными лотами будут сценарии, различные кинонаграды, бутафория со съемок и другие вещи, связанные с карьерой известного актера.
Также в числе предметов на продажу выставят мантию из первой части фантастического фильма «Гарри Поттер» и награда 1990 года, а также частная коллекция часов.
Отмечается, что доля вырученной прибыли пойдет в фонд общественных организаций, спонсируемых Уильямом еще при жизни.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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