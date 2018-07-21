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Sotheby's выставит на торги коллекцию вещей актера Робина Уильямса
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Sotheby's выставит на торги коллекцию вещей актера Робина Уильямса 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Аукционный дом Sotheby's в октябре выставит на торги в Нью-Йорке коллекцию американского актера Робина Уильямса и его бывшей супруги Марши, сообщается в опубликованном в пятницу релизе на сайте компании.
"Коллекция Марши и Робина Уильямсов предложит работы, которые охватывают разнообразные интересы и карьеры Марши и Робина, все из которых отражают их общую страсть к коллекционированию. Осенняя коллекция представляет (собой) памятные вещи из фильмов и индустрии развлечений, в том числе сценарии, награды, бутафорию и гардероб, ассоциируемый с проектами Марши и Робина", — говорится в сообщении.
Среди представленных предметов аукционный дом предложит приобрести мантию, которую носил британский актер Дэниэл Рэдклифф в первой части киносаги "Гарри Поттер", награду голливудской «Аллеи славы», которую Уильямс получил в 1990 году, коллекцию часов актера и предметы искусства.
Торги запланированы на 4 октября 2018 года, часть вырученных от продажи средств пойдет в общественные организации, которым Уильямс помогал при жизни.
Актер покончил с собой 12 августа 2014 года в своем доме в калифорнийском городе Тибурон. Согласно основной версии, к этому шагу Уильямса подтолкнула глубочайшая депрессия.
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