Нарисовались: Тейлор Хилл и Джиджи Хадид с внушительными стрелками

Комментирует Алиса Алексеева, cтудия «Алиса в ZAZEРКАЛЬЕ»:

«Идея ярких и «внушительных» стрелок всегда уместна и добавляет макияжу сексуальности, тем более, стрелки — настолько универсальный прием в макияже, что можно фантазировать и сочетать их с чем угодно.

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Внешность ДжиДжи сложно испортить, и большие стрелки с подведенным нижним веком, на мой взгляд, ей идут, хоть и выглядят довольно экстравагантно. А вот обладательницам больших круглых глаз такой макияж вряд ли будет к лицу — подводка верхнего и нижнего века сделает их визуально еще более круглыми. Девушкам с таким разрезом глаз я бы посоветовала ограничиться лишь стрелкой без подводки на нижнем веке.

Мне нравится макияж ДжиДжи. Он как никогда актуален. Ровный сияющий тон, естественные вычесанные брови, бежевая помада и яркий акцент на глазах. Такой образ отлично подойдет для вечеринки.

Макияж Тейлор Хилл более универсален и подойдет абсолютно каждой. Ее визажист потрудился на славу! Коралловые румяна и помада не только идеально подходят к наряду, но и очень освежают. Опять же естественные и слегка прорисованные тенями брови без четких линий.

Светлые сатиновые тени в уголках глаз красиво подчеркивают форму и делают макияж мягче. Такие стрелки удобно рисовать черным карандашом для глаз. Можно оставить их графичными, а можно слегка растушевать контур кистью. Макияж в таких оттенках будет отлично сочетаться не только с коралловым нарядом, но и с зеленым и синим. Идеальный вариант для лета!»