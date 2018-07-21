Ещё
Хочу — могу: пять самых трендовых вещей и их бюджетные аналоги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хочу — могу: пять самых трендовых вещей и их бюджетные аналоги 

Я Покупаю 53 минуты назад
Фото: Я Покупаю
Очки «кошачий глаз»
Очки Moschino Eyewear, от 13 800 руб. ; очки Zara, от 1 799 руб.
В этом сезоне стоит обратить внимание на узкую оправу. Недорогие варианты можно отыскать в любом магазине масс-маркета. Модель от Moschino выглядит дерзко — насыщенный красный цвет и золотистые заклепки по всей оправе выберет не каждая женщина. А вот очки от Zara выполнены в спокойном коричневом цвете, поэтому желающих их примерить найдется гораздо больше.
Качественные очки по привлекательной цене вы также можете подобрать в салоне «Очки Оправы». Весь представленный ассортимент зарегистрирован в России, сертифицирован и задекларирован в соответствии со всеми нормами.
Очки Prius​, от 500 руб.,
заказать: +7 (800) 250-54-14  Очки Polar Eagle​, от 900 руб.,
заказать: +7 (800) 250-54-14  Платье-рубашка
Платье Kenzo, от 12 495 руб. ; платье H&M, от 1 999 руб.
Белое или светло-голубое платье-рубашка — незаменимая вещь в летнем гардеробе. H&M предлагает модель свободного кроя, которая прекрасно подойдет для жаркой погоды. Платье-рубашка от Kenzo выполнено из плотной ткани, ее стоит оставить для пасмурных деньков.
Сумка из прозрачного пластика
Сумка Maison Margiela, от 83 300 руб. ; сумка Zara, от 1 799 руб.
Мода предлагает современным модницам прозрачные вещи, в том числе и сумки. Прежде всего стоит присмотреться к пластиковым вариантам. Виниловый тоут от французского модного дома Maison Martin Margiela обойдется вам как новый iPhone, но можно сэкономить — и взять экономичную версию прозрачной сумки от Zara.
Юбка миди в полоску
Юбка NEHERA, от 62 177 руб. ; юбка Zara, от 999 руб.
Экстравагантная асимметричная юбка — отличный выбор! Если отдать предпочтение модели, полоски на которой отличаются по ширине, направлению и цвету, получится смелый летний образ. Этот писк сезона можно отыскать в коллекции Nehera или успеть купить на распродаже в Zara.
Открытые мюли
Мюли Neous, от 18 898 руб. ; мюли Bershka, от 1 599 руб.
Главные преимущества открытых мюли — устойчивый каблук и универсальность. Интересный вариант в жизнерадостном желтом цвете предлагает обувная марка Neous, но что-то подобное вы сможете отыскать и в Bershkа — осталось только сделать выбор, какие мюли вам по карману.
Создаем модный летний образ:
Взять минимум — выглядеть на максимум: какую одежду брать в отпуск
Самые модные аксессуары лета 2018
Аквасоки, эспадрильи и другая крутая обувь на жару
Я Покупаю: последние новости
Как выбрать обувь на проблемную ногу: лучшие и худшие модели Семь актеров, за стилем которых стоит следить Будь как Дудь: 7 образов ведущего, которые стоит примерить
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой16
Звезды с очень большим размером груди30
Тест: какая работа вам подходит12
35-летняя Ходченкова показала фигуру в мини-бикини30
Несмелые желания: тайные мечты знаков зодиака
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение