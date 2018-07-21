Очки «кошачий глаз»
Очки Moschino Eyewear, от 13 800 руб. ; очки Zara, от 1 799 руб.
В этом сезоне стоит обратить внимание на узкую оправу. Недорогие варианты можно отыскать в любом магазине масс-маркета. Модель от Moschino выглядит дерзко — насыщенный красный цвет и золотистые заклепки по всей оправе выберет не каждая женщина. А вот очки от Zara выполнены в спокойном коричневом цвете, поэтому желающих их примерить найдется гораздо больше.
Качественные очки по привлекательной цене вы также можете подобрать в салоне «Очки Оправы». Весь представленный ассортимент зарегистрирован в России, сертифицирован и задекларирован в соответствии со всеми нормами.
Очки Prius, от 500 руб.,
заказать: +7 (800) 250-54-14 Очки Polar Eagle, от 900 руб.,
заказать: +7 (800) 250-54-14 Платье-рубашка
Платье Kenzo, от 12 495 руб. ; платье H&M, от 1 999 руб.
Белое или светло-голубое платье-рубашка — незаменимая вещь в летнем гардеробе. H&M предлагает модель свободного кроя, которая прекрасно подойдет для жаркой погоды. Платье-рубашка от Kenzo выполнено из плотной ткани, ее стоит оставить для пасмурных деньков.
Сумка из прозрачного пластика
Сумка Maison Margiela, от 83 300 руб. ; сумка Zara, от 1 799 руб.
Мода предлагает современным модницам прозрачные вещи, в том числе и сумки. Прежде всего стоит присмотреться к пластиковым вариантам. Виниловый тоут от французского модного дома Maison Martin Margiela обойдется вам как новый iPhone, но можно сэкономить — и взять экономичную версию прозрачной сумки от Zara.
Юбка миди в полоску
Юбка NEHERA, от 62 177 руб. ; юбка Zara, от 999 руб.
Экстравагантная асимметричная юбка — отличный выбор! Если отдать предпочтение модели, полоски на которой отличаются по ширине, направлению и цвету, получится смелый летний образ. Этот писк сезона можно отыскать в коллекции Nehera или успеть купить на распродаже в Zara.
Открытые мюли
Мюли Neous, от 18 898 руб. ; мюли Bershka, от 1 599 руб.
Главные преимущества открытых мюли — устойчивый каблук и универсальность. Интересный вариант в жизнерадостном желтом цвете предлагает обувная марка Neous, но что-то подобное вы сможете отыскать и в Bershkа — осталось только сделать выбор, какие мюли вам по карману.
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