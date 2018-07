Выбор экспертов: 22 лучших средства с блестками для летней вечеринки

Лето — время для экспериментов! Вам понадобятся: тени в виде космической капсулы, яркая помада, которая застынет на губах за считанные секунды, и они будут светиться «изнутри», тушь, с которой можно увидеть звездное небо на ресницах, и еще 18 классных средств от экспертов BeautyHack.

Рассыпчатая пудра Star Veil, PROMAKEUP Laboratory

В недавних #банкибезобманки_видеоблиц смешивала Ее с другой рассыпчатой пудрой для более плотного покрытия, а сама по себе она — фея корпоратива, свадебная королева, властительница выпускного и прочей гульбы: пудра с блестками — но крошечными, без перебора. Вариант, если хочется искриться и блистать.

За счет удобного дозатора-«спрея» можно наносить не только на лицо, но и декольте, и даже волосы.

Цена: 625 руб.

Палетка Back Talk, Urban Decay

Новинка состоит из восьми оттенков теней (есть как нюдовые, так и яркие) и из четырех пигментов для лица (два хайлайтера и два вида румян). Оттенки 3 — Sheets (нежно-розовый), Bare (нежно-бежевый с шиммером), Curve (цвет пепельной розы, тоже с шиммером) я использую соло — когда надо на бегу распределить средство на веках (к счастью, тушуются отлично). Shade (фиолетовый с блестками), Attitude (огненный с шиммером), WTF (матовый коричневый) и 180 (темно-коричневый с шиммером) — таких ярких и насыщенных цветов достаточно для необычного макияжа глаз.

Мой любимый прием — нанести на все подвижное веко Curve и создать огненную дымку у внешних уголков с помощью Attitude, слизистую подчеркнуть 180-ым, а под бровью распределить хайлайтер Party Foul.

Теперь поговорим о пигментах для лица. Мне очень понравился холодный розовый Cheap Shot — дает румянец, как после часовой прогулки в зимнем лесу. А вот Double Take теплее, идеально подчеркнет загар. В палетке два хайлайтера — Low Key (персиковый) и Party Foul (серебряный). Стойкие, не осыпаются, наносятся «на бегу» (в нашем случае — «на лету») — здорово! А в комплекте идет зеркало, которое на магните присоединено к палетке. Его удобно откреплять, чтобы не держать всю упаковку на весу во время макияжа. Новинка продумана до мелочей — теперь это мой незаменимый спутник в путешествиях».

Цена: 3 950 руб.

Жидкий глиттер для век Diamond Dew, LimeCrime

Тени в виде космической капсулы — это любовь с первого взгляда. За одну упаковку уже можно ставить твердую пятерку. Но мы, бьютиголики, конечно же, идем дальше и проверяем средство на качество и прочность. Но и тут тест пройден на все сто процентов! Жидкие коричневые тени выдержали ВЕСЬ день (а у меня он был интенсивным и в бегах). Я наносила их утром в 9 утра до выхода из дома и была крайне удивлена, что все осталось на своих местах к восьми часам вечера. Наносятся удобным аппликатором треугольной формы — растушевать можете прямо пальцами. У меня коричневатый оттенок Chocolate Diamond. Ожидала, что это будет насыщенный коричневый цвет, но на деле при растушевке от него остается лишь легкий эффект тонирования и яркие блестки, которые, как говорится, видно из космоса. Использую эти тени и как подложку под сухие текстуры, и как топ поверх темных оттенков для насыщенного сияния. Смываются без труда гелем для удаления макияжа.

Цена: 1 990 руб.

Жидкая помада для губ Velvetines, оттенок Eclipse, Lime Crime

Самопровозглашенная королева единорогов Ксения Воротова, она же До Дир, хозяйка Lime Crime, тонко чувствует тренды — и поэтому не могла не запустить линейку металлических матовых помад, самой модной текстуры годы. Очевидный оксюморон объясняется просто — помада высыхает на губах и будто бы светится изнутри. Оттенок Eclipse, темно-красный, один из самых удачных в серии — роковой и необычный.

Цена: около 2 000 руб.

Палетка хайлайтеров Hi-Lite, Mermaids, Lime Crime

Эксцентричная марка Lime Crime, обожаемая и ненавидимая в инстаграме, в этом году удачно продолжила свою серию хайлайтеров Hi-Lite палеткой Mermaids — самой неконвенциональной в линейке. Помимо классического Pearl цвета шампанского, в палетку входят оттенки Seashell и Mermaid — соответственно, лавандовый и зеленый, необычные, но очень красивые и отлично вписывающиеся в макияж.

Цена: около 3 500 руб.

Жидкая помада для губ Rouge Dior Liquid, Fab Satin, Dior

Питер Филипс любит помады ещё со времен работы в Chanel и ювелирно с ними работает. Запуск этого года, жидкие матовые Rouge Dior Liquid, получился очень удачным: текстура тонкая, губы не высушивает, цвета насыщенные с одного слоя. Металлический Fab Satin — небанальный темный сливовый оттенок с коричневым подтоном.

Цена: около 2 500 руб.

Хайлайтер Beyond Powder, оттенок OMG, Illamasqua

Триумфально пришедшая на наш рынок британская марка умеет всякое — и сложный театральный грим, и подходящие для жизни оттенки. OMG идеально балансирует между этими двумя качествами — эту мягкую золотистую пудру можно нанести почти незаметно, а можно так, что даже голографические лампы будут посрамлены.

Цена: 2 900 руб.

Жидкая помада Vice Special Effects, Monarchy, Urban Decay

Линейка Special Effects — это прежде всего топперы, но никто не запрещает носить их отдельно в качестве блесков для губ: в два слоя покрытие становится практически непрозрачным. Блестки здесь крупные, и марка предупреждает, что они будут чувствоваться на губах и немного стягивать кожу. Но сине-сиреневый Monarchy с золотыми блестками такой красивый, что почему бы не потерпеть ради эффекта. А поверх помады он будет смотреться еще лучше.

Цена: 1 750 руб.

Хайлайтер Blushing Hearts Goddess of Love, оттенок Goddess of Faith, Makeup Revolution

«Сердечки» Makeup Revolution передают недвусмысленный привет марке Too Faced, но в целом это никак не делает их хуже. В милой картонной упаковке — золотистая пудра мягкой текстуры и тонкого помола. Средство достаточно яркое, если уложить его плотной кистью, но хорошо поддается растушевке.

Цена: около 600 руб.

Хайлайтер Cosmetics Skin Frost, Jeffree Star

У этого средства две отличительные черты: вес, который составляет 15 гр., поэтому хайлайтера точно хватит на полжизни, а также необычные оттенки. Черный? Бирюзовый? Розовый? Мятный? А может, лавандовый? Это все к ним! Есть где разгуляться фанатам макияжа и всем неравнодушным любителям, тем более сияние тут с легкостью выходит на уровень «видно из космоса». Разумеется, в ассортименте есть и более носибельные цвета, например, Ice Cold — жемчужный оттенок с нейтральной температурой, который у нас в стране с самого начала стал бестселлером.

Цена: 2 890 руб.

Палетка Moondust Eyeshadow Palette, Urban Decay

Она хороша тем, что с ее помощью можно целиком и полностью удовлетворить жажду блесток — восемь цветов из разных гамм дают настоящую волю фантазии.

Цена: около 5 000 руб.

Хайлайтер Super Shock Cheek, ColourPop

Хайлайтеры ColourPop Super Shock Cheek в оттенках Over The Moon, Honeymoon и Perilune вышли сразу после M. A. C и отличаются не только дуохромными сочетаниями, но и наличием заметных глазу блесток в текстуре и нереальным уровнем сияния. Если вы хотите блистать на все 200%, то это точно к ним! Кстати, это самый бюджетный вариант хайлайтеров-призматиков — всего 8$ за каждую баночку. 10 бюджетных хайлайтеров можно найти здесь.

Цена: около 1 000 руб.

Масло для губ Eclat Minute Instant Light Lip Comfort Oil, 07 Honey Glam, Clarins

Средство вышло еще прошлым летом, но сейчас оно как нельзя кстати вписывается в нашу подборку, ведь в его составе миллионы искрящихся медно-золотых блесточек, которые переливаются на губах и дают им еще больший объем. А еще оно дарит губам комфорт и защищает от непогоды.

Цена: 1 850 руб.

Жидкие помады Diamond Crushers, Lime Crime

Они целиком и полностью состоят из глиттера — раньше я такого не встречала, поэтому меня они покорили с первого применения. По текстуре напоминают водичку с блестками, которая быстро высыхает и застывает. Сложность нанесения зависит от оттенка — проще всего будет с розовыми и красными, которые легко ложатся без «танцев с бубнами». Эффект на губах просто потрясающий — они сверкают и искрятся, словно драгоценные камни!

Цена: около 2 000 руб.

Блеск для губ Super Orgasm Lipgloss, Nars

Это средство уже много лет числится в списке моих любимых средств, а все потому что очень красиво выглядит на губах и вписывается почти в любой макияж — розово-персиковая переливающаяся основа дополнена в нем завораживающим золотым глиттером, от которого не оторвать глаз!

Цена: около 2 000 руб.

Сверкающий гель-флюид для макияжа глаз Star Lit Liquid Eye Shadow, Make Up Forever

Это настоящий сверкающий жидкий металл во флаконе, сиянию которого могут позавидовать все-все средства из подборки! Его можно наносить поверх теней или соло, растушевывать в сияющую дымку или оставлять насыщенный слой — как обычно, использование ограничивается только вашей фантазией. Единственное, что расстраивает, — всего пять оттенков в ассортименте, что мало, очень мало, так как подобной красоты нужно как можно больше!

Цена: около 2 000 руб.

Жидкие тени для век Eye Tint, оттенок Night, Giorgio Armani

Giorgio Armani вдохновились природой Японии и выпустили коллекцию под названием Tokyo Garden — в ней и зеркальные блески для губ, и помады сочных оттенков, и, конечно же, жидкие тени-бестселлеры с голографическим эффектом.

Последние, кстати, мы уже полюбили за нежное сияние и пастельные тона, но не обошлось и без верного спутника всех вечерних образов — черных теней.

Новинка в оттенке Night — это ночь, заключенная во флакон. Кремовая формула с миллионом мелких блесток позволяет создать тот самый дымчатый макияж. Даже в очень жаркий день тени не «заползут» в складку века и продержатся до победного (то есть, до гидрофильного масла).

Цена: 2 825 руб.

Блеск для губ Hi-Fi Shine Ultra Cushion Lip Gloss, оттенок Jawbreaker, Urban Decay

Недавно марка Urban Decay выпустила коллекцию блесков на любой вкус — из 20 оттенков и четырех текстур сложно не выбрать своего «любимчика». Палитра варьируется от полупрозрачного нюда до сияющих голографических оттенков, но не обошлось и без насыщенных ярких цветов, которые так и кричат: «Скоро лето!» Один из них — классический фиолетовый Jawbreaker, превращающий губы в спелые ягоды. Блески «заключены» в футуристичный вытянутый флакон и пахнут мятными пряниками — в составе есть масло перечной мяты, придающее губам объем, и витамин Е.

Цена: 1 660 руб.

Тушь Vinyl Couture, оттенок №7 I’m the Storm, Yves Saint Laurent

«Я — мисс Ураган», — так беззастенчиво называется оттенок новой туши от Yves Saint Laurent. Причем, впервые Vinyl Couture была выпущена летом прошлого года, а в этом — ее формулу доработали и улучшили. В коллекции шесть цветных тушей и три верхних покрытия на любой вкус — от яркой фуксии до изысканного баклажанного оттенка.

Оттенок под номером семь для меня не ураган, а скорее звездное небо на ресницах. Сама тушь темно-серая, но в ней миллионы мельчайших блесток. Но не бойтесь стать похожей на елочную игрушку — глиттер заметен только при ближайшем рассмотрении, а издалека напоминает крошечные снежинки или капли дождя.

А главное — использовать средство можно совершенно по-разному: нанесите поверх обычной туши, чтобы создать эффект россыпи бриллиантов, или накрасьте сразу в несколько слоев — получится отличный повседневный вариант, зато глаза будут искриться (в прямом смысле слова).

Цена: 2 255 руб.

Тени для век DazzleShadow, оттенок Midnight Shine, M. A. C Помимо сверкающих блесков M. A. C порадовал и новинками для макияжа глаз — в частности, шиммерными тенями DazzleShadow. В коллекции есть оттенки на любой вкус — от изумрудного до цвета заката в Малибу. «Текстура теней очень необычная — то ли кремовая, то ли пудровая. Я сразу оценила насыщенный пигмент и легкость нанесения. Средство не скатывается в течение дня даже без базы и не осыпается тысячей блесток. Кстати, именно благодаря крупному шиммеру, тени можно нанести „соло“. С помощью оттенка Midnight Shine создаю идеальные повседневные smoky eyes, а блестки подчеркивают форму глаз и красиво переливаются на свету».

Цена: 1 720 руб.

Тени Eyeshadow, Midnight Rodeo, Urban Decay

Открыла упаковку и подумала — бренд сделал тени из настоящей звездной пыли! В оттенке Midnight Rodeo присутствует очень деликатный, но мерцающий шиммер.

У средства очень мягкая текстура, за счет чего оно хорошо растушевывается. Если вы хотите добавить мерцания, просто нанесите тени в два слоя — они не скатываются и хорошо держатся на веках. Для деликатного сияния наносите в один.

Цена: 1 600 руб.

Хайлайтер Prismatic Hololighter Stick, Essence

Кремовая текстура позволяет наносить средство легким движением, не растягивая кожу и не размазывая тональный крем — но при этом стик не жирный и отлично растушевывается. Светоотражающие частички с модным дуохромным эффектом переливаются от светло-розового до бирюзового, а при растушевке дают легкий эффект мерцания. Самые смелые могут нанести хайлайтер на губы и отправиться на вечеринку в стиле 90-х — переплюнете саму Ирину Салтыкову

Цена: около 300 руб.