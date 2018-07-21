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Назван самый популярный модный бренд в мире, и это не Balenciaga
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Назван самый популярный модный бренд в мире, и это не Balenciaga 

Harper’s Bazaar 50 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Поисковая система The Lyst Index совместно с изданием Business of Fashion опубликовала свой ежеквартальный рейтинг самых популярных модных брендов мира. Согласно новому исследованию, лидирующую позицию в индустрии на данный момент занимает Gucci. Это место досталось итальянскому модному Дому неспроста: ремень с буквами GG стал самым популярным аксессуаром по запросам пользователей.
Второе место занял бренд уличной одежды Вирджила Абло Off-White, далее идут Balenciaga, Givenchy и Dolce&Gabbana. Кроме того, перешагнув через 17 ступеней, Fendi сразу занял 8 место (не зря последние несколько сезонов бренд делает ставку на меллинеалов).
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