Назван самый популярный модный бренд в мире, и это не Balenciaga

Поисковая система The Lyst Index совместно с изданием Business of Fashion опубликовала свой ежеквартальный рейтинг самых популярных модных брендов мира. Согласно новому исследованию, лидирующую позицию в индустрии на данный момент занимает Gucci. Это место досталось итальянскому модному Дому неспроста: ремень с буквами GG стал самым популярным аксессуаром по запросам пользователей.

Второе место занял бренд уличной одежды Вирджила Абло Off-White, далее идут Balenciaga, Givenchy и Dolce&Gabbana. Кроме того, перешагнув через 17 ступеней, Fendi сразу занял 8 место (не зря последние несколько сезонов бренд делает ставку на меллинеалов).