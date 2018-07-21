Wanted: первая профессиональная (и демократичная) линия макияжа Dior

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте —Посмотреть полностью:http://www.»КВ»/beauty/news_beauty/83444-tonalnoe-sredstvo-hello-happy-benefit.htmlколлекция Backstage Line от Dior, средства из которой помогут без лишних усилий сделать профессиональный макияж как у моделей с показов.

Игра сяркими цветамии различными эффектами — это настоящая страсть Питера Филипса, креативного директора Dior по макияжу. Сочные, гранитного цвета стрелки, синие иголубые помады, желтые тени — все это буйство красок возникает по мановению его волшебной кисточки. Вместе с этим из моды не выходит нюдовый мейк, создать который порой бывает в разы сложнее (вспомните показChristian Dior осень/зима-2018, глядя на манекенщиц, может показаться, что они вообще безкосметикина лице — ан нет!). Теперь сделать тот самый макияж без макияжа стало проще с коллекцией Dior Backstage. Эта линия была создана под покровительством самого Питера.

Моя команда должна быть способна работать в любом месте, особенно в суматохе, которая царит на backstage. Поэтому чемодан каждого визажиста должен быть укомплектован универсальными средствами, подходящими всем типам внешности. В этом заключалась моя цель, когда я модернизировал все основные продукты в моей коллекции, созданные не только для визажистов, но и для каждой женщины, которая хочет добиться профессионального результата при помощи простых в использовании универсальных продуктов,

— рассказывает Питер Филипс.

При создании Dior Backstage визажист вдохновлялся закулисьем модных показов. В линейку вошли любимые продукты бьюти-эксперта в базовых оттенках с профессиональными формулами, позволяющими варьировать интенсивность цвета и подстраиваться под любой тон кожи.

Чтобы добиться идеально ровного тона лица как у моделей с показа Dior, пригодится тональное средство Face and Body Foundation. Его, к слову, можно использовать не только для лица, но и для тела. Профессиональные визажисты носят более десяти оттенков в своем рабочем кейсе, они миксуют их друг с другом, чтобы получить наиболее подходящий тон. Именно поэтому Филипс решил выпустить средство не в 15 оттенках, как он это делает обычно, а в 40 (правда, в продажу в России поступят только 21) — всего шесть полутонов: розовый, оливковый, желтый, бежевый…

Обратите внимание на упаковку — теперь это не стеклянные тяжелые флаконы, а легкие, пластиковые и прозрачные, чтобы было видно цвет средства. Водостойкая формула тональной основы создает невидимую сеточку, позволяя покрытию держаться даже при самых экстремальных условиях: бежите ли вы марафон, купаетесь в море или снимаетесь в фотосессии (свет софитов будет нипочем). Новинкатакже способна перекрывать любые недостатки кожи (и это несмотря на довольно легкую текстуру), но для этого одного слоя средства явно будет недостаточно.

Чтобы процесс хайлайтинга иконтурирования лица стал проще, вDior Backstage есть специальные палетки: хайлайтер The Glow Face Palette сперламутровыми частицами, придающими коже естественное сияние, инабор The Contour Palette. Наносите самые светлые оттенки точечно на выступающие части лица, пастельно-розовые — на щеки, а бронзатор — на скулы.

Помимо этого, вколлекцию вошли универсальные палетки теней Eye Palette втеплых ихолодных оттенках. Вдополнение кним идет праймер скремовой текстурой, который повышает стойкость макияжа иусиливает яркость оттенка.

Еще вDior Backstage представлены две палетки длябровей Brow Palette, состоящие изфиксирующего воска идвух оттенков теней длятемных исветлых бровей. Необошлось ибез палетки длягуб Lip Palette, которую можно использовать идля дневного макияжа, идля вечернего. Она включает всебя несколько оттенков блеска сэффектом объема, три оттенка помады ссатиновым эффектом итри насыщенных матовых оттенка, которые можно использовать как базу, блеск, контур или помаду.

В коллекции также есть 14 кистей: семь для нанесениятеней и семь для нанесения основы, включая кисть номер 11, незаменимую длятональной основы с легким покрытием.