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«Как неприлично»: Юлию Ковальчук раскритиковали за выход в свет без бюстгальтера
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«Как неприлично»: Юлию Ковальчук раскритиковали за выход в свет без бюстгальтера 

Passion.ru 18 минут назад
Фото: Passion.ru
Грудь певицы вновь оказалась под прицелом критиков.
Как и многие другие знаменитости, Юлия Ковальчук абсолютно не стесняется небольшого размера груди. Певица носит наряды с откровенными декольте, фотографируется в бикини, а накануне вышла в свет в легком платье, под которое не надела бюстгальтер. Певица поужинала в компании радиоведущего Романа Емельянова и его супруги Юлии, о чем рассказала в Instagram. Снимок Ковальчук сопроводила красноречивым хештегом «пикантное фото».
«Фу, Ковальчук, как неприлично…», «Вроде не девочка, без лифчика ходить», «Юля бюстик носит нужно, что бы прыщики не торчали через майку, вызывающе выглядит», «Юля, извините, конечно, но у вас наряд…у меня ночная сорочка КРАШЕ)))», «А что ночнушку забыла снять?», «Бюстгальтер бы улучшил ситуацию», — раскритиковали фото подписчики.
А как вам образ Юлии Ковальчук?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram
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