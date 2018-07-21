5 стильных вещей в пижамном стиле, в которых не жарко

В 2017 году на российском рынке появился новый бренд одежды Nemes, в основе которого заложена идея неповторимости и комфорта каждого изделия. Его создатели решили преодолеть стереотипы восприятия повседневности и внести больше разнообразия и эмоций не только в базовый гардероб, но и в нашу жизнь. Вместе со специалистами магазина брендовой одежды Nemes я подобрала для тебя несколько стильных вещей для домашнего и выходного гардероба.

1. Платья

Платья всегда были олицетворением женственности и элегантности независимо от фасона и расцветки. На каждый день ты можешь подобрать бархатное платье со свободным кроем или выбрать платье из мягкого трикотажа с кружевными вставками на плечах. Для вечернего выхода подойдут платье-футляр с открытой спиной и платье-миди в стиле кимоно из тонкого атласа с принтом в виде распустившихся роз. Изделия не вызывают аллергии, хорошо впитывают влагу, пропускают воздух и не электризуются. Сделать заказ

2. Рубашки

Для создания делового и повседневного стиля Nemes предлагает рубашки. Декорированные вышивкой и кружевными вставками они хорошо сочетаются с юбками и обтягивающими джинсами. Это отличный вариант и для вечернего выхода. Строгие модели белого цвета можно комбинировать с одеждой любого цвета и фасона. Светлые хлопковые модели изящно смотрятся в сочетании с брюками с высокой талией, узкими джинсами и юбкой-карандашом. Их также можно дополнить яркими аксессуарами и шарфами. Сделать заказ

3. Халаты

Дизайнеры не раз вдохновлялись Востоком, отсюда такая любовь к азиатским мотивам. Изящные шелковые халаты пришли в женский гардероб именно благодаря этому вдохновению. Nemes предлагает богатый модельный ряд стильных женских халатов. Ты можешь подобрать себе соблазнительный шелковый халат или уютный велюровый, чтобы закутаться в него после горячего душа, ванны или сауны. Ткань приятна для кожи, сохраняет тепло и впитывает влагу. Все модели изготавливаются из натуральных материалов, которые не раздражают кожу и не вызывают аллергии. Сделать заказ

4. Пижамы

Чтобы спать в полном комфорте, выбирай одежду свободного кроя из натуральных материалов: легкие брюки-клеш и свободная рубашка не будут сковывать движения. Все модели, представленные на сайте Nemes, пропускают воздух и впитывают влагу. При производстве пижам используется хлопок с добавлением минимального количества синтетики или трикотаж из вискозы, который не вызывает аллергию. Сделать заказ

5. Кардиганы

Идеальная вещь для создания любого образа — от делового до романтического. Кардиган удобно носить в дождливую и ветреную погоду благодаря мягкости и легкости тканей. Удлиненные модели из трикотажа с фактурными узорами подойдут для создания делового образа и будут хорошо смотреться в сочетании с классическими брюками и длинными юбками. Кардиган со стильным принтом в сочетании с шифоновым платьем пастельных тонов станет беспроигрышным вариантом для романтического свидания, а для любительниц повседневного стиля подойдет контрастный кардиган в комбинации с узкими джинсами и стильными аксессуарами. Сделать заказ

Все представленные модели ты можешь купить на сайте магазина брендовой одежды Nemes. В ассортименте магазина также представлены топы, футболки, кофты, толстовки, худи, свитшоты, брюки и шорты. Магазин находится в городе Санкт-Петербурге, в районе станции метро Старая деревня. Доставка товаров осуществляется во все города России.