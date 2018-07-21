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Выброси борсетку: 15 мужских деловых сумок, которые подчеркнут статус
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Выброси борсетку: 15 мужских деловых сумок, которые подчеркнут статус 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Стилисты уверяют, что одна из главных инвестиций в мужской гардероб — качественные аксессуары. И речь не только о статусных наручных часах или классическом брючном ремне, но и о сумке, с которой не захочется расставаться. Именно она подчеркнет респектабельность и продемонстрирует окружающим ваше превосходное чувство стиля. Вот несколько правил, чтобы деловая сумка смотрелась статусно:
Следить за качеством материалов. Именно от их добротности зависит внешний вид аксессуара. Стоит присмотреться к сафьяновой коже: она хорошо держит форму и легко чистится.
Понять, что должно поместиться в сумку. Кому-то для работы необходим мощный ноутбук, кому-то — планшет, а кому-то — лишь папка с документами. Набор необходимых вещей диктует выбор размера аксессуара.
Обратить внимание на фурнитуру. Поцарапанный замочек может испортить все впечатление, поэтому лучше заранее проследить, чтобы он был износостойким.
Оценить свой гардероб. Если дресс-код позволяет миксовать строгие вещи с элементами повседневого стиля, то покупать классический портфель вовсе не обязательно. Можно выбрать более неформальную сумку, которую можно будет носить и вне офиса — и выглядеть стильно.
Правильно подбирать обувь. Именно здесь промах способен превратить ваш образ в скучный или странный. Цвета могут и не совпадать, а вот стилистика — обязательно. Например, сумка-мессенжер хорошо смотрится с кожаными кедами, а строгий деловой портфель требует классических туфель.
Классический портфель
Неотъемлемый элемент делового стиля, который в глазах окружающих моментально придаст вашему образу серьезности и уверенности. Чтобы не промахнуться, можно выбрать портфель черного цвета, но дизайнеры советуют остановиться на более интересном оттенке: ореховом или глубоком синем. Не стоит переживать, что это будет смотреться слишком легкомысленно — наоборот, такой портфель подчеркнет, что его обладатель в курсе последних модных тенденций и не боится экспериментов.
Отличный выбор — вместительные кожаные портфели Carlo Gattini от интернет-магазина «Три сундука». Они подчеркнут ваш статус и чувство стиля.
Портфель кожаный Fraccano Black One, от 12 450 руб., заказать: +7 (800) 555-69-85  Портфель кожаный Brusado Black Carlo, от 11 450 руб., заказать: +7 (800) 555-69-85  Сумка-мессенджер
Настоящая находка для тех, кто ценит удобство и творческий подход к работе. Изначально сумка-почтальонка была придумана для военных: она вместительна и легко открывается. Современные шьют из текстиля и кожи. У сумки-мессенжера большое центральное отделение и несколько внутренних карманов. В тренде сумки с логотипами, контрастными полосками и широкими плечевыми ремнями. Такая сумка идеально сочетается с чиносами, классическим пуловером и сорочкой.
Мессенджер вы можете приобрести в магазине сумок и аксессуаров Bagsland. Взгляните на эти удобные, вместительные и в то же время компактные модели — идеальный вариант для мужчин, которые ценят свое время и за день успевают сделать множество дел!
Сумка-мессенджер в Bagsland, от 1 420 руб., заказать: +7 (343) 382-58-05  Сумка-мессенджер в Bagsland, от 4 570 руб., заказать: +7 (343) 382-58-05  Объемная сумка
Гиперболизм набирает популярность: дизайнеры не только экспериментируют с шириной футболок и брюк, но и увеличивают аксессуары. Большая сумка, напоминающая дорожную, стала любимицей модных блогеров, причем они подчеркивают, что она идеально вписывается и в деловой стиль. Еще один приятный бонус: в такую сумку поместится форма для тренировки, на которую можно заскочить до работы. Оверсайз-сумка — идеальный компаньон для тех, кто любит принимать серьезные решения и не боится показаться окружающим брутальным.
Стильные большие сумки модных оттенков вы можете приобрести в интернет-магазине сумок GRIZZLY. У них укрепленное дно, съемный плечевой ремень регулируется по длине, есть передний карман на молнии и боковые сетки.
Мужская сумка GRIZZLY, от 2 320 руб., заказать: +7 (499) 703-45-56  Мужская сумка GRIZZLY, от 2 320 руб., заказать: +7 (499) 703-45-56  Сумка-кейс
Эта модель точно понравится тем, кому для работы необходим ноутбук. Изначально эта сумка для компьютера и создавалась. Правда, текстильные варианты выглядели слишком просто, и дизайнеры решили делать кейсы из кожи и дополнить их удобным плечевым ремнем. Эта сумка универсальна: она впишется и в офисный дресс-код, и в поседневный стиль. Особенно выигрышно смотрится модель коричневого оттенка. Черная рискует показаться чересчур банальной.
Клатч
Борсетка ушла в прошлое, уступив место новой модели компактных сумок. Не стоит переживать, что мужской клатч имеет что-то общее с дамской вечерней сумочкой. У них совпадает лишь название, потому что сумка легко помещается в руках. Клатч понравится тем, кто постоянно за рулем автомобиля: в такую сумку поместятся ключи, банковская карта и смартфон. Особенно эффектно клатч смотрится с тренчем или классическим пальто.
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