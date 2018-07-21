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Итоги недели от автора Telegram-канала Good morning, Karl!: о Бейонсе для Balmain, новом парфюме Calvin Klein и модном показе во…
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Итоги недели от автора Telegram-канала Good morning, Karl!: о Бейонсе для Balmain, новом парфюме Calvin Klein и модном показе во… 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Катя Федорова, когда-то сотрудник Vogue и Interview, теперь — автор популярного Telegram-канала о моде. Каждый день она «снабжает» подписчиков важными новостями fashion-индустрии, а для нас решила еженедельно подводить итоги модной семидневки.
В Москве прошел первый большой показ дизайнера марки Jahnkoy Марии Казаковой в коллаборации со спортивным брендом Puma. Двор Музея декоративно-прикладных искусств, украшенный разноцветными лентами и флажками, заполонили стилисты, редакторы, художники и прочая модная публика. Сам перформанс обыгрывал привычную для рожденных в СССР людей тему парадов, только с танцевальной, вокальной и другими порой очень неожиданными составляющими. На площадке смешались русские народные костюмы, африканская вышивка, уличная одежда, скейтеры, чирлидеры и даже дикие звери, а закончилось все русским народным хоровым пением. Ждем информацию о том, когда коллекция поступит в продажу.
https://www.youtube.com/watch?v=QEzlDqhrf4Y
Bottega Veneta объявили, что пропустят показ на Миланской неделе моды, ограничившись небольшой презентацией в шоуруме. Скорее всего Дэниел Ли, новый креативный директор марки, сменивший на этом посту Томаса Майера (61), не успевает разработать новое видение марки за столь короткое время. Напомним, что 32-летний англичанин приступил к работе всего 1 июля, и радуемся, что руководство бренда не гонит его на бешеных скоростях, что сегодня большая редкость. Кстати Bottega Veneta не единственный бренд, покинувший расписание Миланской недели. Gucci решили в этом сезоне устроить дефиле в Париже, но не волнуйтесь, это разовое путешествие.
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Казалось бы, сложно любить Рафа Симонса (50) еще больше, но его последний проект с Fred Perry не оставляет нам шансов. Чтобы отметить 10 лет сотрудничества, культовый дизайнер и не менее культовый бренд спортивной одежды запаковали 100 архивный вещей из своих коллекций разных лет в вакуумные пакеты и будут оставлять их в разных местах в городах, где по их мнению сейчас развиваются субкультуры, как подарок молодому поколению. Представляете, идете вы по Саранску, и оп — футболка лежит.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwOdLSu_YI8  Гардероб Бейонсе (36) во время ее концертного тура ONTR 2 напоминает самый крутой кутюрный показ на свете. Кто только не делал костюмы для королевы Би: Givenchy, Mugler, Gucci и, конечно, Balmain. Причем союз певицы с креативным директором модного дома Оливье Рустеном (32) оказался настолько успешным, что они даже разработали совместную благотворительную коллекцию, состоящую из худи расшитых пайетками и футболок с пантерами. Купить сию прелесть можно в ЦУМе.
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Все мы помним великие рекламы парфюмов Calvin Klein с молодой Кейт Мосс (44) и Марком Уолбергом (47), а те, кто вырос в 90-е, еще и непременно пахли CK One или Eternity, кажется, самыми популярными запахами целой эпохи. Интересно, удастся ли новому парфюму Calvin Klein, о запуске которого было объявлено несколько дней назад, побить их успех. Пока мы знаем, что первый за 13 лет аромат будет называться Women, а в его рекламной кампании снялись актрисы Люпита Нионго (35) и Сирша Ронан (24). С 16 июля парфюм можно будет купить эксклюзивно в Лондонском универмаге Harvey Nichols, а через месяц по всему миру.
A celebration of women, by women. The CALVIN KLEIN WOMEN #fragrance campaign features two actresses helping to shape a profound new landscape: @LupitaNyongo and Saoirse Ronan. Who are your women? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ See the full campaign at calvinklein.com/iamwomen. #IAMWOMEN #CALVINKLEIN
Публикация от CALVIN KLEIN (@calvinklein)
16 Июл 2018 в 10:31 PDT  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/itogi-nedeli-ot-avtora-telegram-kanala-good-morning-karl-o-bejonse-dlya-balmain-novom-parfyume-calvin-klein-i-modnom-pokaze-vo-dvore-muzeya/
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