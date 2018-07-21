Ещё
Похудевшая Кайли Дженнер вышла в свет в микроплатье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Похудевшая Кайли Дженнер вышла в свет в микроплатье 

WDay.ru 57 минут назад
Фото: WDay.ru
Одна из самых богатых молодых звезд мирового шоу-бизнеса кардинально сменила имидж.
Самая младшая сестра Ким Кардашьян, прославившаяся тем, что без стеснения копировала ее стиль, решила наконец идти собственным фэшн-путем. Возможно, важную роль в смене имиджа сыграло рождение дочки, а возможно, Кайли наконец повзрослела. В ее образе, само собой, находится место и сексуальности, но куда более мягкой и женственной, чем раньше.
На днях папарацци запечатлели Дженнер в новом облике. На публике звезда появилась в сексуальном, но при этом достаточно лаконичном черном платье. Длина микро, узкий силуэт и ни намека на декольте — пожалуй, этот образ Кайли можно назвать одним из самых удачных за последнее время. Прибавьте к этому изящную фигуру, пышную грудь и естественный макияж — да от Дженнер просто глаз нельзя было оторвать!
Кстати, после рождения дочери младшая сестра Ким сильно похудела и привела себя в порядок. Так что сегодня она выглядит куда лучше, чем пару лет назад!
Мелания Трамп показала идеальное «голое» платье
Размер плюс: Тейлор Свифт надела купальник для полных
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Купальники из скотча: дизайнер одел моделей в изоленту У Ким Кардашьян «сдулась» грудь в микро-топе Махровые носки и дедушкины тапки: модный провал Кардашьян
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимал, что не смогу без нее»1
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой38
Акиньшина опубликовала нежное фото со Шнуровым5
Нелепые подарки, которые могут подарить мужчины2
Тест: какая работа вам подходит12
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
05:03
Звездные детки, рассорившиеся с родителями
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение