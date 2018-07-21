Похудевшая Кайли Дженнер вышла в свет в микроплатье

Одна из самых богатых молодых звезд мирового шоу-бизнеса кардинально сменила имидж.

Самая младшая сестра Ким Кардашьян , прославившаяся тем, что без стеснения копировала ее стиль, решила наконец идти собственным фэшн-путем. Возможно, важную роль в смене имиджа сыграло рождение дочки, а возможно, Кайли наконец повзрослела. В ее образе, само собой, находится место и сексуальности, но куда более мягкой и женственной, чем раньше.

На днях папарацци запечатлели Дженнер в новом облике. На публике звезда появилась в сексуальном, но при этом достаточно лаконичном черном платье. Длина микро, узкий силуэт и ни намека на декольте — пожалуй, этот образ Кайли можно назвать одним из самых удачных за последнее время. Прибавьте к этому изящную фигуру, пышную грудь и естественный макияж — да от Дженнер просто глаз нельзя было оторвать!

Кстати, после рождения дочери младшая сестра Ким сильно похудела и привела себя в порядок. Так что сегодня она выглядит куда лучше, чем пару лет назад!

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