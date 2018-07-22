Платье из лоскутов, мятая сорочка и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Одни звезды на прошедшей неделе пытались показать фигуру во всей красе в откровенных нарядах, другие, наоборот, прятали лишние килограммы, некоторые экспериментировали с дизайном… В список модных провалов попали девушки, которые явно перестарались, наряжаясь на светские мероприятия.

Мария Погребняк занялась выпуском одежды под собственным брендом, но свои дизайнерские способности она явно переоценила. Наряд, в котором супруга футболиста Павла Погребянка появилась на коктейле журнала Glamour, был похож на сшитое из лоскутов нечто с дыркой над грудью, в которую была продета штора. Возможно, Марии следует поучиться дизайну одежду, и тогда все получится.

Кейт Бекинсей пришла на вручение спортивной премии в наряде, похожем на купальник с рыболовной сетью вместо юбки. Актриса явно сама себя чувствовала неловко и то и дело прикрывала самое интересное ниже талии то руками, то конвертом, в котором было написано имя одного из лауреатов.

Джессика Симпсон располнела и, судя по нарядам, начала стесняться своей расплывшейся фигуры. На одном из светских мероприятий певица появилась в черной широкой рубашке, черных кожаных штанах и была похожа на участников группы «Агата Кристи». Про жуткие наращенные желтые пряди волос ниже талии вообще лучше промолчим.

Шер в свои 72 года может похвастаться подтянутой фигурой, вот только так откровенно ее демонстрировать ее все же не стоит. На кинопремии певица появилась в абсолютно прозрачном боди, а фигуру испортила слишком широкими штанами и каким-то странным мятым халатиком, который накинула сверху.

Лекс Скотт Дэвис оделась почти так же, как и Шер. Единственное, что нам понравилось в этом ансамбле с широченными мятыми брюками и кружевным прозрачным боди — это вполне себе симпатичный пиджак.

Эддисон Белл

Эддисон Белл решила сочетать короткую мятую сорочку с игривыми разрезом в кружевах с подвороченными ботфортами. Серьезно?!

Телли Свифт

В обрезе Телли Свифт плохо все. Предлагаем вам самим выбрать то, что вам больше всего не нравится.

Настя Люкин

Настя Люкин — американская гимнастка, чемпионка мира. Уважаем спортсменку за профессиональные заслуги, но вот ее выход на красную дорожку нас не впечатлил. Короткое красное бархатное платье, под которым сзади были видны трусы с резинкой, которые спереди едва прикрывал узелок, и прическа похожая на завядший букет… Так не должны выглядеть красивые девушки, а чемпионки мира — тем более.

Джиджи Горджеос

Ставшая женщиной Джиджи Горджеос (которая родилась Джорджем) слишком увлеклась созданием своего женственного, по ее мнению, образа. Несимметричная грудь Джиджи рвалась из декольте до пупка, огромный кусок ткани в виде воздушной накидки волочился по полу, ну а прозрачные брюки-клеш, видимо, должны были подчеркнуть стройные ножки… Да и с накладными ресницами Горджеос перестаралась.

Ольга Кей и Анджела Андерсон и по отдельности выглядели так себе, а вместе выглядели как настоящая модная катастрофа. Полегче, девочки!

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, getty, пресс-служба

Видео: youtube / access