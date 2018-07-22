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На тонких бретелях, мини-длины и не только: какие сарафаны выбирают звезды — изучаем по Instagram
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На тонких бретелях, мини-длины и не только: какие сарафаны выбирают звезды — изучаем по Instagram 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Летние сарафаны снова стали вдохновением для дизайнеров. В новом сезоне все больше и больше внимания уделяется именно этому предмету гардероба. WMJ.ru рассмотрел Instagram звезд и узнал, как популярные красотки носят сарафаны.
Сарафан становится универсальным «маленьким черным платьем» для теплого времени года. В сезоне весна-лето — 2018 сарафаны снова стали актуальны. Дизайнеры показывают нам новые решения для использования этого элемента гардероба. В новом сезоне особое внимание стоит обратить на яркие принты. Особенно выигрышно будут смотреться сарафаны в горошек и с небольшими цветочными узорами.
Мы рассмотрели Instagram звезд и узнали, как они носят сарафаны. Например, Надежда Сысоева комбинирует сарафан с кардиганом песочного оттенка, выделяя талию ремешком. Алена Шишкова надевает полупрозрачный сарафан мини, а Вера Брежнева — короткий красный сарафан с весенними полусапожками и черной джинсовой курткой.
Другие идеи от звезд смотри в нашей фотогалерее!
Текст:Ксения Семенова
Фото:Instagram
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