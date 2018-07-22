Топ-10 торговых центров в Андорре, где можно сделать отличный шоппинг

Андорра всегда была привлекательной для российских туристов, зона беспошлинной торговли дает возможность заваривать сумки с огромными скидками, поэтому если будете в эти летние дни в Барселоне, найдите денек и выберетесь в Андорру. Мы вам расскажем о десяти лучших моллах страны.

1.

Преимущества: Самый крупный торговый центр по продаже парфюма, самые скидки — здесь, ассортимент больше нежели в других точках, есть даже музей парфюма

Недостатки: Нет в наличие ароматов марки «Abercrombie» 2.

Преимущества: Крупнейший в Андорре! Больше марок, джинсы Армани иногда можно ухватить — за Евро

Недостатки: Не всегда есть размеры «S» и «XS» 3.

Преимущества: В этом торговом центре самый большой выбор спортивной одежды, а также лыжного обмундирования и обмундирования для сноубордистов! В летний сезон — постоянно устраивают горячие распродажи

Недостатки: Зимой слишком длинные очереди в кассы! 4.

Преимущества: Внутри пожалуй самый бюджетный гастроном в стране, на втором этаже огромный выбор товаром для дома, и сигарный магазин

Недостатки: Слишком маленький выбор одежды! В отделе сыров медленное обслуживание 5.

Преимущества: Основной конкурент, также огромный выбор хамона, сыров! Цены чуть выше! Огромный выбор постельного белья! На втором этаже — буфет со шведским столом за Евро

Недостатки: Ассортимент одежды — обновляется редко! 6. :

Преимущества: Самый знаменитый торговый центр Андорры, крупнейший выбор одежды, обуви, парфюма, сумок, чемоданов, аксессуаров, техники, телефонов, и много другого! Постоянно можно попасть на распродажу! Причем часто — вещи по цене одной! Есть русский персонал

Недостатки: те, кто привык к и здесь делать нечего 7. :

Преимущества: Самые популярные молодежные марки Европы (Luxury) в одном месте! Нет очередей, приветливый персонал, всегда есть все размеры

Недостатки: Даже со скидкой, цены приличные — но зато в качестве можно не сомневаться;

8. :

Преимущества: Крупнейший торговый центр на вьезде в страну, сосредоточено всего и по чуть-чуть, если что-то не успели купить в столице, можно докупить здесь! Торговый центр официально — толерантен к однополым семьям

Недостатки: Если живете в центре страны, неудобно добираться и работает только до 9.

Преимущества: Основной конкурент Пиренеям! Это больше торгово-развлекательный комплекс! Есть кинотеатр, рестораны, фитнес-центр, офисы! Для русских туристов работает администратор! А еще служит в Андорре — местом встречи! Где встретимся: рядом с ИЛЬЕЙ! И конечно же: огромный ассортимент! Главная особенность: только здесь можно встретить бутики местных дизайнеров

Недостатки: Можно запутаться в этажах! С одной стороны ты на первом этаже, с другой стороны центра — это нулевой 10.

Преимущества: не большой торговый центр, который ориентирован на обувь из Италии! Постоянные распродажи и акции

Недостатки: Мужской обуви ассортимент скудный;