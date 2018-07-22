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Кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока»
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Кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — В рамках выставки «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева прошла кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» — цикл встреч с дизайнерами и модельерами Владивостока. Фотографии Синьхуа / У Ган  Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — В рамках выставки «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева прошла кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» — цикл встреч с дизайнерами и модельерами Владивостока. Фотографии Синьхуа / У Ган  Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — В рамках выставки «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева прошла кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» — цикл встреч с дизайнерами и модельерами Владивостока. Фотографии Синьхуа / У Ган  Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — В рамках выставки «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева прошла кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» — цикл встреч с дизайнерами и модельерами Владивостока. Фотографии Синьхуа / У Ган  Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — В рамках выставки «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева прошла кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» — цикл встреч с дизайнерами и модельерами Владивостока. Фотографии Синьхуа / У Ган  Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — В рамках выставки «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева прошла кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» — цикл встреч с дизайнерами и модельерами Владивостока. Фотографии Синьхуа / У Ган  Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — В рамках выставки «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева прошла кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» — цикл встреч с дизайнерами и модельерами Владивостока. Фотографии Синьхуа / У Ган  Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — В рамках выставки «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева прошла кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» — цикл встреч с дизайнерами и модельерами Владивостока. Фотографии Синьхуа / У Ган
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