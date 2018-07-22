Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — В рамках выставки «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева прошла кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» — цикл встреч с дизайнерами и модельерами Владивостока. Фотографии Синьхуа / У Ган Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — В рамках выставки «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева прошла кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» — цикл встреч с дизайнерами и модельерами Владивостока. Фотографии Синьхуа / У Ган Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — В рамках выставки «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева прошла кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» — цикл встреч с дизайнерами и модельерами Владивостока. Фотографии Синьхуа / У Ган Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — В рамках выставки «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева прошла кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» — цикл встреч с дизайнерами и модельерами Владивостока. Фотографии Синьхуа / У Ган Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — В рамках выставки «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева прошла кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» — цикл встреч с дизайнерами и модельерами Владивостока. Фотографии Синьхуа / У Ган Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — В рамках выставки «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева прошла кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» — цикл встреч с дизайнерами и модельерами Владивостока. Фотографии Синьхуа / У Ган Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — В рамках выставки «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева прошла кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» — цикл встреч с дизайнерами и модельерами Владивостока. Фотографии Синьхуа / У Ган Владивосток, 21 июля /Синьхуа/ — В рамках выставки «Кино и мода» из Фонда Александра Васильева прошла кураторская коммуникативная программа «Мода Владивостока» — цикл встреч с дизайнерами и модельерами Владивостока. Фотографии Синьхуа / У Ган