Как не стать жертвой моды: свадебные советы

Немало денег из свадебного бюджета «съедает» одежда для жениха и невесты, которым, конечно, хочется выглядеть на своем празднике сногсшибательно. Значит, самое время отправиться по м­агазинам.

Любая девочка с детства начинает играть в невесту, примеряя вместо фаты наволочку и представляя свое свадебное платье. И в долгожданный день ей хочется быть самой красивой, поэтому и поиск подвенечного наряда начинается задолго до торжества.

Что нужно учесть при выборе платья? Лучше не покупать его в интернет-магазинах и не выбирать по красочным каталогам — платье на картинке может отличаться от того, что вы в итоге получите.

Выбрав в магазине свадебный наряд, надевайте его так, будто собираетесь в загс — застегивайте на все молнии и пуговицы. Так вы избежите неприятных открытий в день свадьбы вроде «тесно здесь» и «свободно там».

Меряйте даже те платья, которые, на ваш взгляд, вам не подходят — иногда бывает, что на вешалке оно совершенно не смотрится, а на вашу фигуру садится как влитое.

Если свадебный салон предлагает приобрести весь «набор невесты» от перчаток до обуви, имеет смысл воспользоваться этим предложением. Иначе может случиться так, что придется изрядно побегать по магазинам в поисках туфель в тон платью.

Магазины могут предлагать один и тот же фасон платья. Поэтому, чтобы не встретиться в загсе со своим «отражением», проявите креативность: стразы, меховая накидка, оригинальные аксессуары способны придать свадебному наряду эксклюзивность.

Пройдитесь по дорогим магазинам, чтобы прицениться к платьям и уловить тренд. Вспомните Монику из сериала «Друзья» — в дорогущем салоне она присмотрела платье, которое подходило ей по цвету и фасону, а потом нашла такое же на распродаже в универмаге, заплатив за него на порядок дешевле.

Определяя сумму, которую вы хотите потратить на свадебное платье, помните, что вам еще придется приобрести обувь и аксессуары — «забывчивость» чревата незапланированными тратами.

Перед походом по салонам не следует наносить на лицо «боевой раскрас», чтобы не запачкать платье и не оплачивать впоследствии услуги химчистки.

Белое платье можно заменить голубым, а вот зеленого цвета лучше избегать — он считается цветом неудачи.

При пышном бюсте лучше выбрать корсет, но только не тот, что обильно украшен стразами — это придает женщине лишний вес. Маленькую грудь зрительно можно увеличить с помощью лифа, богато расшитого кружевами. Миниатюрные невесты прекрасно будут смотреться в платье прямых линий без шлейфа, но с фатой до пола.

Надевать белые платья невесты стали с XVII века. Считается, что эту свадебную моду ввела королева Франции Анна Австрийская, когда она шла к алтарю с Людовиком XIII. Девушке разрешалось надевать украшения из жемчуга, а вот бриллианты считались драгоценностью, допустимой для ношения только замужними женщинами. Самая же старая деталь в свадебном наряде — фата, которой уже около 2000 лет. В те далекие времена считалось, что фата уберегает невесту от сглаза.

В свадебном шопинге жениха всегда оставляют «на потом». Многие уверены, что найти мужской костюм — проще простого. Итог — нервная беготня по м­агазинам и небольшое открытие: купить подходящий мужской костюм — не поле перейти. Итак, как сделать этот «переход» б­езболезненным?

Костюм жениха должен сочетаться со свадебным нарядом невесты. Это значит, что не стоит выбирать для похода в загс пиджак «в подсолнухах». Беспроигрышный вариант — черный костюм. Однако этот цвет вполне можно заменить бежевым, коричневым или темно-синим.

Костюм должен сидеть как влитой, не сковывая при этом движений. Никаких складок на спине. Манжеты рубашки должны быть длинней рукава пиджака на два сантиметра.

Имейте в виду, что большую часть времени вам придется провести в помещении, поэтому и костюм лучше выбирать из натуральных тканей, который не будет вызывать дискомфортных ощущений.

Цветы в бутоньерке и в букете невесты не должны «конфликтовать»: если невеста несет в руках розы, то у жениха на лацкане не должны красоваться гвоздики. Саму бутоньерку, кстати, вполне можно заменить платком в тон букету.

Галстук до колена или до середины живота — одинаково неприемлемый вариант. Его идеальная длина — на пару сантиметров ниже пряжки ремня. Обратите внимание: узел должен быть тугим и объемным. Цвет галстука — на тон светлее пиджака.

Наконец, выбирайте такой костюм, который можно надеть и после свадьбы, например на праздничный корпоратив в ресторан или в театр с женой.

При высоком росте на мужчинах красиво смотрятся удлиненные пиджаки. При среднем — пиджаки темных цветов, которые едва прикрывают ягодицы. Если плечи шире бедер, выбирайте двубортный пиджак с двойным разрезом сзади. Если они одинаковой ширины, подойдет однобортный пиджак с удлиненными лацканами. При короткой толстой шее лучше обратить внимание на рубашки с узкими отложными воротничками и узкие галстуки. Мужчин с длинной шеей украсит воротник-стоечка.