Рыжий или блонд: какой цвет волос больше идет звездам?

Чтобы покраситься в рыжий, вовсе не обязательно принадлежать к цветотипу «осень», иметь веснушки и карие глаза. Определенные тона рыжего идут всем. Стилисты объяснили нам на примере звезд, какие ошибки можно совершить при выборе рыжего оттенка и как иногда выигрышно он смотрится по сравнению с блондом.

Кирстен Данст

Убежденная блондинка Кирстен в 2002 году удивила поклонников, перекрасившись в рыжий. Актриса пожертвовала любимым цветом ради съемок во франшизе «Человек-паук». После съемок она еще долго расхаживала с рыжими прядями. Но потом опять стала блондинкой.

Мнение эксперта

— Кирстен Данст лучше быть блондинкой, золотистой блондинкой. Рыжий цвет подчеркивает бледность кожи и делает эту звезду простушкой. Возможно, при окрашиваним стоило добавить чуть больше медовых и золотистых прядей, чтобы получилось гармонично.

Леонид Романов , национальный творческий партнер L’Oreal Professional, арт-директор ассоциации высокой парикмахерской моды Франции Haute Coiffure Frances Russia, владелец салона красоты City Hair Academy

Ради роли психически неустойчивой женщины в фильме «Звездная карта» Джулианна Мур перекрасилась в блондинку. С этим цветом волос звезда, которую все привыкли видеть ярко-рыжей, выглядела, мягко говоря, как бледная моль. В блонде Джулианна проходила какое-то время и после съемок, но, видимо, вняла мольбам фанатов — и вернулась к рыжему.

Комментарий Леонида Романова: «Конечно, Джулианна — типичная рыжая девушка. Этот оттенок делает внешность яркой, подчеркивает красивые веснушки. Блонд — это не ее. В последнее время Джулианна предпочитает медно-каштановый, более светлый оттенок рыжего, чем раньше, и это правильно. С возрастом нужно выбирать менее броские оттенки, особенно из яркой палитры, ведь они подчеркивают возрастные изменения».

Чаще всего эту актрису можно увидеть в блонде, с рыжим оттенком она экспериментировала всего два раза: в начале карьеры и в 2011 году. Тогда актриса представала перед публикой в красновато-рыжем тоне, выполненном в технике омбре (темные корни и красные пряди по всей длине).

Дрю решила сделать образ ярче и заметнее, ведь в этот период она только получила пост директора марки Flower Beauty, выкупив солидную долю бренда. Звезда собралась стать лицом марки и активно развивать ее. Фанаты, как водится, разделились на два лагеря: одним понравился эксперимент, другие просили актрису вернуться к светлому оттенку. Дрю достаточно долго носила медный цвет, но сейчас снова вернулась к блонду.

Комментарий Леонида Романова: «Для меня Дрю — типичная блондинка. Ей очень идут золотистые нюансы в оттенке, окрашивание медовый бронд. Рыжий тоже интересный. Но стоило выбрать тон помягче».

Рыжеволосая Джессика — просто солнце, как называют ее фанаты. Она удивила всех в 2014 году, изменив цвет волос на блонд. Оказалось, что актриса надела парик ради съемок в фильме «Самый жестокий год». Эксперимент со сменой имиджа Честейн понравился. «В блонде я чувствовала себя такой воздушной и легкой, может, и сменю имидж», — заявила Джессика прессе.

Комментарий Леонида Романова: «Джессике хорошо со светлыми волосами. Но фирменный медный оттенок делает ее глаза выразительнее и в целом образ ярче».

Лили Коул

Девушка с инопланетной эльфийской внешностью ассоциируется у публики только с рыжим цветом волос. Актриса и модель не жертвовала им даже ради ролей. Но вдруг решила изменить имидж: на премьере одной из картин она появилась со стрижкой каре и в блонде. Неожиданное решение заставило фанатов негодовать. И Лили вскоре вернулась к истокам.

Комментарий Леонида Романова: «Этой круглолицей девушке с необычной внешностью сам бог велел быть медно-рыжей! В блонде ее красота совсем теряется».

Все запомнили актрису в роли Миранды Хопс, для большинства она «та рыженькая» из «Секса в большом городе». После того как закончились съемки сериала и всех последующих франшиз, Синтия перекрасилась в блонд. Для нее это была не прихоть — в интервью глянцевым изданиям актриса рассказала, что она от природы блондинка. В рыжий покрасилась только ради роли, но ей все это время не терпелось вернуть свой натуральный цвет.

Комментарий Леонида Романова: «Актрисе было хорошо в рыжем оттенке — она была яркой и энергичной. Но блонд ей тоже идет, только в этом цвете она другая. Образ Синтии сейчас более сдержанный и спокойный».

По жизни она балансирует между двумя цветами — рыжим и блондом (от природы она светловолосая). Как признается Эми, все это она делает ради ролей в кино. Режиссеры в большинстве случаев хотят видеть ее рыжей и лишь изредка — в блонде. Сама Адамс признается, что в рыжем чувствует себя более уверенной, дерзкой и игривой.

Комментарий Леонида Романова: «Эми — девушка-трансформер. Ей идет и рыжий, и блонд. Важно только, чтобы в ее оттенке всегда присутствовал золотистый нюанс, тогда она будет просто светиться».

Как выбрать свой рыжий оттенок

Как видите, рыжих оттенков не стоит бояться, главное — выбрать свой тон, который подчеркнет вашу природную красоту.

При выборе оттенка из рыжей палитры ориентируйтесь на тон и подтон кожи. Девушкам со светлой кожей подойдут имбирные оттенки и медные тона (они сделают кожу более сливочной, придадут румянца).

Обладательницам светлой кожи с розоватым подтоном стоит обратить внимание на клубничный блонд, малиновые оттенки.

Девушкам с золотистой кожей можно примерить золотистую медь (этот оттенок заставит кожу сиять), яркие каштановые тона.

Обладательницам оливковой кожи подойдут оттенки вишни, яркие малиновые тона, образ хорошо обыграют медно-красные оттенки и интенсивно-оранжевый цвет.

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