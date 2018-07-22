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«Анахайм» представил ретро-форму в стиле «Майти Дакс» на сезон-2018/19
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«Анахайм» представил ретро-форму в стиле «Майти Дакс» на сезон-2018/19 

SPORT24.ru 2 часа назад
Команда НХЛ «Анахайм» в следующем сезоне отпразднует свое 25-летие. В честь этой даты команды представила альтернативный комплект формы в ретро-стиле.
Форма будет выдержана в стиле, который использовался клубом с 1993 по 2006 годы, когда команда называлась «Майти Дакс». В свитере будут использованы как старые цвета (фиолетовый бирюзовый и серый), так и новый (черный). При этом имена и номера будут выполнены в современном стиле, а на груди будет располагаться старый логотип клуба — утка в хоккейной маске и скрещенные клюшки.
Форма была представлена на частной вечеринке для обладателей сезонных абонементов, в церемонии приняли участие несколько бывших игроков, которые успели примерить старую форму в прошлом.
Именно в этой ретро-форме «Анахайм» начнет грядущий сезон в первом домашнем матче против «Детройта».
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