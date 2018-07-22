Стильные образы недели: желтый — в центре внимания

Желтое платье и контрастные акценты

Желтый наряд должен быть поддержан небольшим количеством контрастных элементов. Достаточно использовать небольшую сумку, солнцезащитные очки и обувь другого яркого цвета (приглушенного красного, золотого или темно-синего). Такой образ прекрасно дополнят солнцезащитные очки в толстой оправе от интернет-магазина «Очки Оправы». Яркие и стильные, они станут контрастным акцентом.

Очки Prius​, от 500 руб.,

заказать: +7 (800) 250-54-14 Очки Prius​, от 500 руб.,

заказать: +7 (800) 250-54-14 Желтая юбка миди и белая блузка

Пусть юбка миди станет центром образа, в таком случае к ней лучше подобрать белый топ или футболку. Добавить в аутлук женственности помогут мюли на каблуке и маленькая сумочка в тон. К ярко-желтой юбке отлично подходят светлые блузы из бутика дизайнерской одежды от Маши Горячевой: кружевная блузка для романтичного образа или универсальный белый топ для любого случая.

Блуза «Маркиза», от 11 300 руб.,

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заказать: +7 (917) 105-04-06 Желтое кимоно и джинсовая юбка

Желтый халат придаст свежести и расслабленности простому летнему ансамблю с футболкой и джинсовой юбкой или шортами. В качестве дополнительных акцентов добавим сумку из ротанга, очки в крупной оправе и тонкие золотые украшения. Желтый тотал-лук Чтобы собрать грамотный желтый тотал-лук, необходимо подбирать вещи одного оттенка, так образ будет выглядеть как единое целое, без резких цветовых переходов. В этом случае обувь и аксессуары должны быть бежевого, белого или черного цвета. Например, подойдут вот такие сумки светлых оттенков от магазинов Milano Moda и Ianis Chamalidy.

Сумка Milano Moda, от 22 200 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Сумка Ianis Chamalidy, от 11 900 руб.,

заказать: +7 (800) 555-00-36 Желтый топ и белые джинсы

К воздушному желтому топу так и просятся узкие белые джинсы и легкие вьетнамки или босоножки на тонкой шпильке. Если добавить к комплекту черные очки и прямоугольную сумочку, такой наряд вполне сойдет за офисный.

Брюки «Сина» в Sportalm, от 15 375 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40 Брюки «Исэйле» в Sportalm, от 22 500 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40 Желтое платье и кеды

По вашему желанию желтое платье может стать частью как повседневного, так и романтичного лука. В первом случае к нему добавляем темные кроссовки и такого же оттенка сумку, оригинальные серьги и браслеты, а во втором — меняем обувь на босоножки бордового или белого цвета, подбираем более изящные золотые украшения и красим губы яркой помадой. Черные кеды от Corsocomo станут стильной контрастной деталью в таком ярком образе. Кожаные кеды с оригинальной аппликацией в виде жука или лаконичные замшевые модели со шнуровкой — выбор за вами!

Кеды Corsocomo, 6 800 руб. со скидкой 31%,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Кеды Corsocomo, 6 900 руб. со скидкой 12%,

заказать: +7 (800) 333-03-46 Другие уличные образы для вдохновения:

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