Косоворотка и вышиванка: в чем отличие

Косоворотка и вышиванка обе представляют собой вид национальной одежды. Первая — русской, вторая — украинской. А какие различия существуют между ними?

Что такое русская косоворотка?

Косоворотка — это мужская рубаха с косым воротом, то есть разрез с застежкой у нее сбоку, а не посередине, как у большинства обычных рубашек. По версии академика Д. С. Лихачева, такой покрой был придуман специально, чтобы во время работы не выпадал нательный крестик.

Первые изображения рубахи с такой застежкой относятся к XV веку. Носили их как в качестве повседневных рубах, так и нижнего солдатского белья. В зависимости от богатства отделки косоворотки делились на «рабочие» и «праздничные». На людях их надевали навыпуск с поясом.

Кто победнее, носил простые полотняные косоворотки, кто побогаче — из шелка или атласа. Иногда рубахи расшивали по рукавам, подолу и вороту. В присутственных местах поверх косоворотки часто надевали жилет.

История вышиванок

Вышиванкой в принципе можно назвать любую рубаху с вышивкой. Но только на Украине, пожалуй, такая рубашка превратилась в национальный символ.

Когда именно появились вышиванки, сказать сложно. Само искусство вышивки у славян уходит корнями еще в первобытные времена, что подтверждают археологические раскопки.

На Украине вышиванки изготавливали из самодельного полотна, которое ткали на станке. Носили их как мужчины, так и женщины. На рубеже XIX и XX веков украинцы начали носить вышиванки в сочетании с европейской одеждой. Пик моды на вышитые рубашки в советских республиках пришелся на 20-30-е годы. В УССР их надевали по торжественным случаям и простые граждане, и партийные руководители.

Вторая волна популярности вышиванок возникла во второй половине 50-х — начале 60-х годов. Это связывают с правлением Никиты Хрущева, который питал слабость к украинской национальной одежде и часто появлялся в вышитых рубашках на публике. Его примеру стали следовать и другие должностные лица.

После отстранения Хрущева от власти популярность вышиванок постепенно сошла на нет. В основном их использовали как элемент украинского национального наряда в музыкальном и театральном искусстве. Мода на вышитые рубашки вернулась к украинцам в эпоху перестройки. После Оранжевой революции носить вышиванки стали некоторые чиновники и депутаты. Сейчас людей в вышиванках часто можно встретить на митингах и демонстрациях, их надевают на свадьбы и различные молодежные мероприятия.

Национальные особенности

Косоворотки отличаются от вышиванок в первую очередь характером вышивки. Так, у мужских рубах нередко вообще отсутствует вышивка, либо она присутствует только в районе разреза. У украинских рубах и сорочек вышивка сконцентрирована вокруг ворота, на плечах и внизу рукавов. У женских рубашек — богатая вышивка внизу по подолу. Чаще всего это различные растительные и животные мотивы — калина, дуб, гроздья винограда, розы, лилии, птицы, а также сакральные символы Воды, Земли и Солнца. Распространены геометрические мотивы — ромбы, розетки, звезды. Цветовая гамма — довольно контрастная, чаще всего это сочетание красного и черного цветов.

Русские рубахи как часть национального костюма (а чаще всего вышивкой на Руси украшали именно косоворотки) отличаются более богатыми узорами — вдоль ворота можно увидеть широкие полосы геометрического орнамента, а на рукавах — роскошные декоративные элементы.

В русской вышивке распространены отсылки к народным сказкам. Здесь можно встретить рисунки в виде фантастических существ, людей, животных. Черного цвета мало, преобладает цвет неба — голубой.

Вышиванка распространена и в Беларуси. В отличие от украинской, белорусскую вышиванку отличает более строгий орнамент, чаще всего геометрический. Основные цвета — красный, черный, темно-синий.

Так что различия между русской косовороткой и украинской или белорусской вышиванкой довольно существенные. Специалисты способны по виду рубахи практически безошибочно определить, в каком регионе та была изготовлена.