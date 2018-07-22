Николь Кидман в кантри-платье Dior на фестивале Comic Con 

Последние несколько дней в калифорнийском Сан-Диего проходит один из самых масштабных фестивалей популярной культуры — Comic Con International. Посетители выставки, как обычно, прохаживаются по выставочным павильонам в костюмах любимых героев комиксов и видеоигр, а звезды Голливуда представляют на мероприятии свои новые фильмы. Так, на премьере супергеройской картины «Аквамен» все внимание киноманов было приковано к 51-летней Николь Кидман. Для выхода в свет оскароносная актриса выбрала белое платье в стиле кантри от французского модного Дома Dior, которое дополнила поясом-корсетом и босоножками темно-алого цвета. Образ получился легким и не слишком нарядным, как и положено на Comic Con.