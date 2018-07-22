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Беременная и самая сексуальная в мире: Кейт Аптон пришла с мужем на вечеринку Maxim
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Беременная и самая сексуальная в мире: Кейт Аптон пришла с мужем на вечеринку Maxim 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
26-летняя модель, ставшая в этом году самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim, появилась на вечеринке издания в компании супруга.
Фотографам Кейт Аптон, которая сейчас ждет первенца позировала в блестящем платье, подчеркнувшем ее округлившийся живот. В руке она держала журнала Maxim, на обложке которого красуется в наряде с впечатляющим декольте.
Сопровождал Кейт на вечеринке ее супруг, баскетболист Джастин Верландер. В последнее время модель на все светские мероприятия ходит исключительно с мужем. Напомним, Кейт Аптон вышла замуж за американского профессионального баскетболиста Джастина Верландера в ноябре прошлого года. Пара устроила скромное торжество в одной из средневековых церквей неподалеку от итальянской коммуны Монтальчино. В середине июля стало известно, что супруги готовятся к рождению первенца.
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