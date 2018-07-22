Звезда «Полицейского с Рублевки» Софья Каштанова рассказала о трех правилах стиля

Вместе с магазином дизайнерских украшений Poison Drop мы разработали и выпустили собственную коллекцию украшений #ношуPEOPLETALK! Мы взяли самые модные слова 2018-го — #ору, #WTF, #queen #love и #like — и превратили их в клипсы! Кстати, все клипсы и броши можно миксовать между собой и самой создавать комплекты.

К звездной команде #ношуPEOPLETALK присоединилась актриса Софья Каштанова , она выбрала клипсу #queen! И раскрыла нам свои три правила стиля:

«Стиль — это внутреннее состояние и любовь к себе. У меня есть всего три простых правила.

Не бойся быть яркой!

Люби себя!

Не ленись!»

Напомним, коллекция #ношуPEOPLETALK уже поступила в продажу. Украшения стоят до 1500 рублей, купить их можно здесь и в магазинах Poison Drop: в ТРЦ «Европейский», ТГ «Модный Сезон» и ТЦ «Мега Теплый Стан».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zvezda-politsejskogo-s-rublevki-sofya-kashtanova-rasskazala-o-treh-pravilah-stilya/