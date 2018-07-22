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Звезда «Полицейского с Рублевки» Софья Каштанова рассказала о трех правилах стиля
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Звезда «Полицейского с Рублевки» Софья Каштанова рассказала о трех правилах стиля 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Вместе с магазином дизайнерских украшений Poison Drop мы разработали и выпустили собственную коллекцию украшений #ношуPEOPLETALK! Мы взяли самые модные слова 2018-го — #ору, #WTF, #queen #love и #like — и превратили их в клипсы! Кстати, все клипсы и броши можно миксовать между собой и самой создавать комплекты.
К звездной команде #ношуPEOPLETALK присоединилась актриса Софья Каштанова, она выбрала клипсу #queen! И раскрыла нам свои три правила стиля:
«Стиль — это внутреннее состояние и любовь к себе. У меня есть всего три простых правила.
Не бойся быть яркой!
Люби себя!
Не ленись!»
Напомним, коллекция #ношуPEOPLETALK уже поступила в продажу. Украшения стоят до 1500 рублей, купить их можно здесь и в магазинах Poison Drop: в ТРЦ «Европейский», ТГ «Модный Сезон» и ТЦ «Мега Теплый Стан».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zvezda-politsejskogo-s-rublevki-sofya-kashtanova-rasskazala-o-treh-pravilah-stilya/
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