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Джиджи Хадид знает, как превратить скучный total black в модное высказывание
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Джиджи Хадид знает, как превратить скучный total black в модное высказывание 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Иногда, прилагая минимум усилий и используя минимум остромодных вещей, удается выглядеть на все сто. Яркий тому пример — Джиджи Хадид. Модель продемонстрировала идеальный образ для прогулок по городу. Фотографы застали Роузи выходящей из отеля на Манхеттене в черном топе на тонких бретельках, черных брюках прямого кроя с дыркам на коленях и черной оверсайз-рубашке, которая заменила жакет. Модного звучания образу добавили лаковые туфли, небольшая сумка Versace с золотой фурнитурой, ремень с хищным принтом рептилии и очки в стиле ретрофутуризм. Все гениальное просто!
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