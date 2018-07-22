Джиджи Хадид знает, как превратить скучный total black в модное высказывание

Иногда, прилагая минимум усилий и используя минимум остромодных вещей, удается выглядеть на все сто. Яркий тому пример — Джиджи Хадид. Модель продемонстрировала идеальный образ для прогулок по городу. Фотографы застали Роузи выходящей из отеля на Манхеттене в черном топе на тонких бретельках, черных брюках прямого кроя с дыркам на коленях и черной оверсайз-рубашке, которая заменила жакет. Модного звучания образу добавили лаковые туфли, небольшая сумка Versace с золотой фурнитурой, ремень с хищным принтом рептилии и очки в стиле ретрофутуризм. Все гениальное просто!