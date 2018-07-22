Виктория Лопырева и Ирина Дубцова устроили битву декольте в бикини

Звезды поделились пляжными фотографиями.

Чемпионат мира по футболу закончился, и посол мундиаля, красотка Виктория Лопырева , отправилась в заслуженный отпуск. Блондинка опубликовала в Instagram фото из итальянского Портофино, на котором позирует на яхте в белоснежном купальнике. Поклонники не сразу узнали модель в новом образе, спутав ее со Светланой Лободой

В Европе, только в Монте-Карло, проводит отпуск и певица Ирина Дубцова . В блоге победительницы «Фабрики звезд-4» тоже появился новый снимок. Фиолетовый купальник, в котором сфотографирована Ирина, подчеркнул ее пышную грудь.

Образы красоток во многом похожи — купальники с модными высокими плавками в стиле ретро, накидки в тон бикини. А чей пляжный лук вам понравился больше?