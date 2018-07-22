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Виктория Лопырева и Ирина Дубцова устроили битву декольте в бикини
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Виктория Лопырева и Ирина Дубцова устроили битву декольте в бикини 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Звезды поделились пляжными фотографиями.
Чемпионат мира по футболу закончился, и посол мундиаля, красотка Виктория Лопырева, отправилась в заслуженный отпуск. Блондинка опубликовала в Instagram фото из итальянского Портофино, на котором позирует на яхте в белоснежном купальнике. Поклонники не сразу узнали модель в новом образе, спутав ее со Светланой Лободой.
В Европе, только в Монте-Карло, проводит отпуск и певица Ирина Дубцова. В блоге победительницы «Фабрики звезд-4» тоже появился новый снимок. Фиолетовый купальник, в котором сфотографирована Ирина, подчеркнул ее пышную грудь.
Образы красоток во многом похожи — купальники с модными высокими плавками в стиле ретро, накидки в тон бикини. А чей пляжный лук вам понравился больше?
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