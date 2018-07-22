Мусорные острова размером с Францию, или зачем отказываться от пакетов

Только представьте: на сегодняшний день ни один полиэтиленовый пакет за всю историю существования не разложился полностью.

Как бы мы ни пытались оправдаться, вердикт суровому в отношении природы миру давным-давно оглашен: пластик не разлагается. Более того, многие страны даже не пытаются заняться его переработкой. Когда пластиковые вещи выбрасываются, они попадают на свалку — в противном случае материал разносится по пустыням, рекам и лесам. Реки естественным образом создают озера, а также моря и океаны, куда ежегодно попадает пластик с весом в 8 миллионов тонн.

К сожалению, мировой океан уже содержит минимум один «мусорный» остров — он находится в Тихом океане, а его размеры можно сравнить с территорией Франции.

Важно следить за тем, какое количество мусора остается после каждого из нас. Зачастую люди покупают пакеты, не думая о их вреде. Более того, они часто предлагаются магазинами бесплатно. Однако, если заменить пластиковый пакет сумкой из натуральных материалов, количество отходов в мусорном ведре значительно уменьшится.

Как можно помочь природе и будущим поколениям:

1. В магазине не обязательно раскладывать фрукты и овощи по сотне пластиковых пакетов. Достаточно просто наклеить ценник на сами плоды. На рынок, например, можно носить с собой корзину или удобную сумку и не пользоваться кульками.

2. Как уже было упомянуто, пакеты из пластика легко можно заменить сумкой из не химических материалов — выбор огромен. К примеру, хлопковую сумку удобно и приятно захватить с собой, так как она компактна и не издает громких звуков. И, если уж говорить честно, — это стильно; Сумка из холста, канваса или джута будет плотнее и, скорее всего, ее дополнят дном, чтобы было комфортно носить с собой тяжелые вещи. Найти эко-сумки не сложно: многие супермаркеты предлагают эту вещь, а в торговых центрах подобрать ее по вкусу получится со стопроцентной уверенностью в результате.

Но помните: важно обратить внимание на длину и ширину ручек — это зависит от того, планируете ли вы носить сумку на плече или держать в руках. Чтобы ручки не отрывались, выбирайте те, которые прошитвы квадратом или пришиты крестиком. Об этом сообщает The Village.