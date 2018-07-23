42-летняя Тара Рид засветила обвисшую грудь и «бабушкины» трусы в прозрачном платье

Звезда «Американского пирога» Тара Рид вышла на красную дорожку в крайне неудачном образе.

Некогда аппетитная и сексуальная блондинка Тара Рид уже давно «сдала», но, кажется, отказывается это признавать. Звезда продолжает надевать ультрамини, показывая свои очень худые ноги, или щеголять в практически прозрачных платьях, демонстрируя совсем неидеальный бюст.

На недавней вечеринке в рамках фестиваля Comic-Con в Сан-Диего Тара появилась в белом кружевном наряде, не скрывшем ее обвисшую после неудачной пластики грудь, а также почему-то черные высокие трусы в ретро-стиле.

При этом Рид не обратила никакого внимания на шквал негативных отзывов модных критиков — она опубликовала фото с мероприятия в своем микроблоге и даже отметила в посте стилиста этого образа. А вам нравится look Тары Рид?

Фото: Birdie Thompson, F. Sadou, Faye Sadou/AdMedia / Global Look Press, East News, Instagram