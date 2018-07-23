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42-летняя Тара Рид засветила обвисшую грудь и «бабушкины» трусы в прозрачном платье
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42-летняя Тара Рид засветила обвисшую грудь и «бабушкины» трусы в прозрачном платье 

Passion.ru 22 минуты назад
Фото: Passion.ru
Звезда «Американского пирога» Тара Рид вышла на красную дорожку в крайне неудачном образе.
Некогда аппетитная и сексуальная блондинка Тара Рид уже давно «сдала», но, кажется, отказывается это признавать. Звезда продолжает надевать ультрамини, показывая свои очень худые ноги, или щеголять в практически прозрачных платьях, демонстрируя совсем неидеальный бюст.
На недавней вечеринке в рамках фестиваля Comic-Con в Сан-Диего Тара появилась в белом кружевном наряде, не скрывшем ее обвисшую после неудачной пластики грудь, а также почему-то черные высокие трусы в ретро-стиле.
При этом Рид не обратила никакого внимания на шквал негативных отзывов модных критиков — она опубликовала фото с мероприятия в своем микроблоге и даже отметила в посте стилиста этого образа. А вам нравится look Тары Рид?
Фото: Birdie Thompson, F. Sadou, Faye Sadou/AdMedia / Global Look Press, East News, Instagram
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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