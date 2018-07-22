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Модный провал дня: Тара Рид в прозрачном платье на голой груди и «бабушкинах»
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Модный провал дня: Тара Рид в прозрачном платье на голой груди и «бабушкинах» 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
42-летняя актриса продолжает лететь на дно модной пропасти и появляться на светских мероприятиях в странных нарядах.
В Сан-Диего сейчас проходит ежегодный фестиваль Comic-Con, гостьей одной из вечеринок которого стала Тара Рид.
На мероприятии актриса, демонстрирующая последние несколько лет наряды один неудачнее другого, появилась в прозрачном черно-белом платье с бахромой. Бюстгальтер Тара не надела, так что все смогли рассмотреть ее далекую от идеала силиконовую грудь. Завершали образ черные «бабушкины» трусы, босоножки на огромных каблуках и неаккуратно накрашенные ярко-красной помадой губы. Не перестаем удивляться: почему Рид наконец не наймет себе хорошего стилиста?!
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Фото:East News, Instagram
Видео:Instagram
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