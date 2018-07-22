Практические советы по шитью от дизайнера одежды: instagram недели

Об авторе страницы

Вика Ракуса — дизайнер одежды, она придумывает модели и шьёт их сама, плюс — помогает всем желающим научиться делать то же самое. Сама Виктория, по её словам, использовала все возможности научиться конструированию и шитью одежды. «Я заканчивала офлайн-курсы, онлайн-курсы, училась классическому конструированию, методу наколки, конструировала в „Автокад“, искала интересные выкройки», — рассказывает она. Автор признаётся: ни один из путей не дал ей такого количества знаний, как самостоятельное изучение предмета, постоянная практика. «Всё равно вы будете хорошо шить, главное — не останавливаться», — заключает она. Теперь Вика делится своими умениями и находками с подписчиками.

О чём эта страница

Блог Виктории посвящён созданию одежды. Тут много фото готовых моделей — в основном это простые, но интересные базовые вещи, которые хорошо комбинируются и не слишком сложны в исполнении. Также автор даёт множество советов для всех, кто шьёт или хочет этому научиться. Как выбрать ткань и подготовить её к работе, как работать с разными видами тканей, как корректировать выкройки, выполнять отдельные узлы… Тут много интересных и полезных лайфхаков и идей. Главное — читайте описания к фото: в этом аккаунте, помимо красивых картинок, масса практической понятно изложенной информации.

Кому будет интересна эта страница

Загляните на страницу Вики, если вы шьёте или хотите этому научиться. Те, кто создаёт одежду давно, найдут здесь фото интересных моделей, а новички — множество советов, которые помогают начинающим освоиться в мире шитья.

Больше фото — @vikisews1