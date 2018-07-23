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Ким Кардашьян вышла на публику в носках и домашних тапочках в 30-градусную жару
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Ким Кардашьян вышла на публику в носках и домашних тапочках в 30-градусную жару 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: Попкорн News
Ким Кардашьян уже привыкла к тому, что пользователи интернета не всегда с восторгом относятся к ее выбору нарядов. Супруга Канье Уэста давно не ориентируется на мнение большинства и создает новые тренды. Но порой ее выбор действительно заставляет людей недоумевать — на днях Ким появилась на улице в 30-градусную жару в теплых домашних тапках.
Кардашьян была замечена на улицах Лос-Анджелеса в уютных домашних тапочках, которые она надела на толстые высокие носки. Тапочки эти, конечно, как и велосипедки, которые Ким не снимает, из новой коллекции ее супруга, ведь Ким является самой активной поклонницей бренда Канье. Купить такие тапки или «слайдеры» можно за 150 долларов на официальном сайте коллекции одежды Уэста. Наверное, нужно очень сильно любить своего мужа, чтобы не только постоянно носить одежду, производимую им, но и игнорировать температуру воздуха вокруг, разгуливая в куртке и теплых носках по солнечному городу.
попкорнnews
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