Ещё
Модные брюки, которые вам нужно купить этим летом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модные брюки, которые вам нужно купить этим летом 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
В сезоне весна-лето 2018 брюки стали одной из ключевых вещей коллекций различных модных Домов. Разнообразие фасонов, стилей, расцветок брюк—это то, что идеально характеризует летний сезон. Необходимо обратить внимание на особенности каждой модели и выбрать то, что идеально подойдет именно вам. Passion.ru в курсе всех модных тенденций и готов рассказать вам, какие модные брюки выбрать летом.
Брюки-джоггеры
Джоггеры изначально создавались исключительно как элемент спортивной одежды, для занятий бегом. Это не удивительно, ведь брюки такого типа фиксируются на резинке и имеют свободный силуэт. Особенностью данной модели является то, что брюки свободно сидят на фигуре в области бедер, плавно сужаются и внизу брючины фиксируются резинкой. Вариаций джоггеров достаточно много, они могут иметь как ярко выраженную резинку внизу брючины, либо еле заметную.
К выбору таких брюк стоит подойти с особой осторожностью. Идеально данная модель подойдет обладательницам фигуры «перевернутый треугольник», ведь она сбалансирует силуэт. Тем, у кого широкие бедра стоит обратить внимание на посадку в этой области, и не допускать слишком свободного кроя. Лучше всего выбрать модели с лампасами или любым другим вертикальным принтом—они визуально будут вытягивать ногу. А обладательницам фигуры «груша» от таких брюк лучше отказаться, ведь в данном случае они только подчеркнут полноту бедер.
Брюки-чинос
Брюки-чинос—достаточно универсальная модель. Такие брюки подойдут как для офиса, так и для вечеринки. Этот фасон имеет свободный крой и сужается к низу. Брюки в данном случае должны сидеть свободно, но не слишком. Чинос идеальны для лета, ведь не сковывают движений и позволяют коже дышать. Брюки такого типа подойдут многим типам фигур, ведь обладают более свободным силуэтом, чем джинсы.
Брюки-палаццо
Брюки, которые были популярны в 50-60-х годах вновь стали вдохновением для сезона весна-лето 2018. Палаццо—это брюки с широкими штанинами, меняется в данной модели только линия талии. Легкие, струящиеся ткани, используемые для палаццо идеальны для лета. Модный образ с такими брюками может составить любая девушка различных форм.
Важно обратить внимание на то, что если вы имеете фигуру «яблоко» и ваши лишние килограммы сосредоточены в области живота, то от таких брюк лучше отказаться. Для полных женщин подойдут брюки с низкой талией. Так и девушкам с фигурой «груша» лучше выбрать брюки с заниженной посадкой и не слишком широким кроем, в данном случае и верх должен быть свободным. Высокие женщины могут позволить себе носить с такими брюками обувь на низком ходу, а вот низким девушкам следует выбирать обувь на платформе или каблуке.
Брюки 7/8  Особое внимание в сезоне весна-лето 2018 уделяется длине брюк. Они могут доходить до пола, или иметь длину 7/8. Укороченные брюки длиной чуть выше косточки—особенно популярны. Брюки 7/8 особенно выигрышно смотрятся с каблуками. Но такая модель довольно универсальна, ведь её можно надеть как со свитшотом, так и с рубашкой.
Брюки со стрелками
Классические брюки со стрелками никогда не теряют своей актуальности. Стрелки на брюках делают ногу визуально уже и вытягивают её. Важно, что все брюки в этом сезоне выделятся своим свободным силуэтом, что и делает их незаменимыми для лета и весны. Брюки со стрелками будут смотреться хорошо на любом типе фигуры.
Текст: Ксения Семенова
Фото: архивы пресс-служб
Passion.ru: последние новости
«Фигура огонь»: Екатерина Климова взбудоражила мужчин снимком в платье без бюстгальтера Виктория Лопырева и Ирина Дубцова устроили битву декольте в бикини 10 пар белой обуви, без которой вам не обойтись этим летом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже94
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле27
Фото Дженнифер Лопес разочаровали поклонников8
«Промучилась 10 лет, изменять боялась»36
Тест: какая работа вам подходит20
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
04:34
Тодоренко и Топалов подтвердили свой роман
Звёзды
10:16
Секреты бодибилдеров, которые они хотят скрыть
Здоровье
01:00
Боярская поделилась редким семейным фото
Звёзды
10:14
Звезды, которые постоянно вступают в брак
Звёзды
03:43
Звезды, засудившие журналы за фотошоп
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение