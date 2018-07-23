Модные брюки, которые вам нужно купить этим летом

В сезоне весна-лето 2018 брюки стали одной из ключевых вещей коллекций различных модных Домов. Разнообразие фасонов, стилей, расцветок брюк—это то, что идеально характеризует летний сезон. Необходимо обратить внимание на особенности каждой модели и выбрать то, что идеально подойдет именно вам. Passion.ru в курсе всех модных тенденций и готов рассказать вам, какие модные брюки выбрать летом.

Брюки-джоггеры

Джоггеры изначально создавались исключительно как элемент спортивной одежды, для занятий бегом. Это не удивительно, ведь брюки такого типа фиксируются на резинке и имеют свободный силуэт. Особенностью данной модели является то, что брюки свободно сидят на фигуре в области бедер, плавно сужаются и внизу брючины фиксируются резинкой. Вариаций джоггеров достаточно много, они могут иметь как ярко выраженную резинку внизу брючины, либо еле заметную.

К выбору таких брюк стоит подойти с особой осторожностью. Идеально данная модель подойдет обладательницам фигуры «перевернутый треугольник», ведь она сбалансирует силуэт. Тем, у кого широкие бедра стоит обратить внимание на посадку в этой области, и не допускать слишком свободного кроя. Лучше всего выбрать модели с лампасами или любым другим вертикальным принтом—они визуально будут вытягивать ногу. А обладательницам фигуры «груша» от таких брюк лучше отказаться, ведь в данном случае они только подчеркнут полноту бедер.

Брюки-чинос

Брюки-чинос—достаточно универсальная модель. Такие брюки подойдут как для офиса, так и для вечеринки. Этот фасон имеет свободный крой и сужается к низу. Брюки в данном случае должны сидеть свободно, но не слишком. Чинос идеальны для лета, ведь не сковывают движений и позволяют коже дышать. Брюки такого типа подойдут многим типам фигур, ведь обладают более свободным силуэтом, чем джинсы.

Брюки-палаццо

Брюки, которые были популярны в 50-60-х годах вновь стали вдохновением для сезона весна-лето 2018. Палаццо—это брюки с широкими штанинами, меняется в данной модели только линия талии. Легкие, струящиеся ткани, используемые для палаццо идеальны для лета. Модный образ с такими брюками может составить любая девушка различных форм.

Важно обратить внимание на то, что если вы имеете фигуру «яблоко» и ваши лишние килограммы сосредоточены в области живота, то от таких брюк лучше отказаться. Для полных женщин подойдут брюки с низкой талией. Так и девушкам с фигурой «груша» лучше выбрать брюки с заниженной посадкой и не слишком широким кроем, в данном случае и верх должен быть свободным. Высокие женщины могут позволить себе носить с такими брюками обувь на низком ходу, а вот низким девушкам следует выбирать обувь на платформе или каблуке.

Брюки 7/8 Особое внимание в сезоне весна-лето 2018 уделяется длине брюк. Они могут доходить до пола, или иметь длину 7/8. Укороченные брюки длиной чуть выше косточки—особенно популярны. Брюки 7/8 особенно выигрышно смотрятся с каблуками. Но такая модель довольно универсальна, ведь её можно надеть как со свитшотом, так и с рубашкой.

Брюки со стрелками

Классические брюки со стрелками никогда не теряют своей актуальности. Стрелки на брюках делают ногу визуально уже и вытягивают её. Важно, что все брюки в этом сезоне выделятся своим свободным силуэтом, что и делает их незаменимыми для лета и весны. Брюки со стрелками будут смотреться хорошо на любом типе фигуры.

Фото: архивы пресс-служб