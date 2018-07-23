Тренд сезона — спортивная одежда в стиле ретро: что купить и как носить

В модном мире вектор сменился в направлении ретроспективы. Теперь дизайнеры черпают вдохновение из ярких 1980-х. Но взгляд их упал не на сексуальный образ роковой красотки, а на спортивный шик, который тихой сапой пробирается и в наши гардеробы.

На размер побольше

Олимпийка — отличный атрибут для занятий спортом, но не только! Теперь уже не моветон носить этот предмет одежды в повседневной жизни. Тем более что прохладными летними ночами олимпийка придется тебе как нельзя кстати.

Модели оверсайз — это как раз то, что нужно. Настоящие 1980-е! Монохром или яркий колор-блок — это уже на твой выбор, главное, чтобы было с чем сочетать. А возможностей огромное количество: с юбкой, классическими брюками или традиционными джинсами. Но это еще не все: ты можешь пуститься во все тяжкие и примерить олимпийку с чем угодно — сейчас этот предмет одежды сочетается даже с классическими лодочками. Так что фантазируй: ошибиться вряд ли получится.

Из спортзала — на высокий подиум

С лампасами обычно ассоциируется спортивный зал или же поход в ближайший магазин в домашних трениках. Но теперь этот модный элемент расширяет сферу своего употребления. Кажется, что на лампасах помешались все — от Модных домов до прилавков масс-маркета. Брюки без заветных полос по бокам уже сложно найти в магазине. Но разве это плохо? Мир трендов сам подталкивает тебя вступить на тропинку моды. Так что не задумывайся — брюки с лампасами определенный хит.

Street-style подминает все тренды под себя, так что лампасы тоже быстро адаптировались. Казалось бы, этот спортивный элемент отлично сочетается только вкупе с вещами этого же стиля, но нет. Лампасы комбинируют с женственными лодочками, легкими блузами и классическими блейзерами. В общем, смешивай все, что можно, и смотри, что получилось, — возможно, выйдет новомодный трендовый образ.

Чем ярче — тем лучше

Гольфы — это fashion-новинка этого сезона. Странно, что они вообще вернулись к нам в употребление. Многие в последний раз надевали этот предмет одежды, скорее всего, в школе на последнем звонке. Но возвращаются гольфы к нам совсем в другом амплуа.

Во-первых, чем ярче — тем лучше. Красные, желтые, зеленые, в рубчик, в горох — какие твоя душа пожелает. Быть заметной не запрещено, а, наоборот, поощряется. Во-вторых, гольфы можно носить не только с популярными ugly sneakers («уродливыми кроссовками»).

Ты удивишься, но новый тренд сезона — это гольфы + слайдеры. Кажется, что все только недавно поднимали на смех такую манеру ношения. А теперь досмеялись! В общем, прятать ноги в гольфах уже не верх безвкусицы.

Убить двух зайцев

Спортивная куртка вернулась в наши шкафы прямиком из 80-х. Ну и хорошо: будет во что облачиться в дождливую погоду. А синоптики действительно обещают, что лето будет пасмурным. Так что все произошло как раз вовремя.

Ошибочно думать, что спортивная куртка подходит только для утренних пробежек. Она уже стала базовым предметом гардероба и неизменным атрибутом стиля casual. Так что пересмотри свои стильные предпочтения: надеть ли спортивную куртку на тренировку или пойти в ней погулять с друзьями?

Чем жарче — тем короче

Синди Кроуфорд уже 52, но все помнят ее модные спортивные образы с завязанным на животе топом. Эта икона стиля задала тренд на красивое тело и привычку подчеркивать свои спортивные достижения. Да и кто против пощеголять в открытом топе и продемонстрировать результаты своего труда в спортзале!

Тем более что топ без рукавов как нельзя кстати подходит для летнего сезона. В такую жару хочется снять с себя всю одежду, но если приличия не позволяют, то хлопковый топ как раз то что надо.

Главное — комфорт

Спортивные шорты — это отличный повод показать свои стройные ножки и к тому же поймать красивый загар. Так что не упусти случая! Если летом ты собираешься в путешествие и тебе предстоят долгие прогулки, то спортивные шорты твой лучший друг. Кроп-топ, поясная сумка и удобные кроссовки — вот образ на все случаи жизни. Тем более что в моде торжество одержал горпкор — апогей удобства. Так что не забывай, главное составляющее твоих look'ов — это комфорт.

Если ты не любитель спортивного стиля, а быть в тренде очень хочется, необязательно облачаться в total sport look, достаточно добавить несколько спортивных элементов. Тем более что одежда 80-х так и манит своей красочностью: надеваешь, и настроение сразу поднимается.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб, Shutterstock/Vostok