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35 комплектов нижнего белья, которые хочется носить даже в жару
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35 комплектов нижнего белья, которые хочется носить даже в жару 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Мы нашли три десятка комплектов нижнего белья для тех, кто проводит жаркие будни не на пляже, а в офисе. Они почти не чувствуются на теле, лишены неудобных косточек и продаются в шаговой доступности — от 630 до 38 700 рублей.
Треугольные бюстгальтеры Victoria's Secret, Intimissimi и Etam понравятся даже адептам #freethenipple. Сделанные из тончайшего кружева (и в разных расцветках) они позволяют коже дышать в 30-градусную жару, а еще их не видно под приталенными однотонными платьями и бланковыми шелковыми сорочками. Протестировано Ириной Шейк, Дакотой Джонсон, Эллой Миллс и сербской теннисисткой Аной Иванович, которые снялись в кампейне нижнего белья Intimissimi в одежде.
В большинство комплектов из актуальных летних коллекций вошли бралетты, которые можно носить вместо футболок и топов. Модель Tezenis с ракушками и морскими коньками (как раз для тех, кто не уехал в отпуск) замешиваем с джинсовой мини-юбкой, верх от La Perla прячем под пиджаком, а корсет Victoria's Secret из обновленной линейки Very Sexy надеваем прямо на платье — мастер-класс дают «ангелы» бренда: Жасмин Тукс, Тейлор Хилл и Жозефин Скривер.
Красивое (и невесомое) нижнее белье шьют не только международные бренды-гиганты, но и российские небольшие марки. Corporelle, лидер в направлении smart & sexy, делает коллекции вручную, сознательно отказываясь от косточек и поролона в пользу тюля, лент и тонкого французского кружева. Petra, фаворит модели Даши Малыгиной, создает бра и стринги по мотивам итальянских каталогов и голливудских фильмов. А Petrushka, снявший в кампейне 61-летнюю Татьяну Неклюдову, доказывает, что их комплекты подходят не только девушкам, но и бабушкам.
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