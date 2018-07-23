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Футболка с оптической иллюзией создает грудь из ничего
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Футболка с оптической иллюзией создает грудь из ничего 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Японский модный бренд ekoD Works разработал футболку «Сетка иллюзий», которая сбивает наблюдателя с толку. Если смотреть на вещь «анфас», то под ней словно скрывается внушительного размера грудь, хотя «в профиль» ее может и не быть.
Источник: Design Taxi
Бренд ekoD Works специализируется на «остроумном искусстве и дизайне»: в его ассортименте, например, колготки с принтом из персиков на фоне космоса. Компания часто выпускает одежду, которая так или иначе подчеркивает женскую грудь.
До этого ekoD Works выпустила серию футболок «Наваждение» с изображением груди в белье: издалека могло показаться, что в ней сделан разрез.
В новой коллекции дизайнеры бренда пошли дальше и применили ложную перспективу: она создает объем на пустом месте, и девушка в футболке с таким принтом может на какое-то время запутать окружающих. Удивительный эффект создается благодаря искажению линий и затенению рисунка: взгляд человека движется по нему сверху вниз.
Иллюзорный объем сохраняется и тогда, когда девушка в такой футболке лежит.
Он не исчезает, даже когда футболка не надета.
Иллюзия пропадает, только если посмотреть на рисунок сбоку.
Хлопковая футболка продается в магазине новинок Village Vanguard за 3888 иен (около 2000 рублей).
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