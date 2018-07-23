Футболка с оптической иллюзией создает грудь из ничего

Японский модный бренд ekoD Works разработал футболку «Сетка иллюзий», которая сбивает наблюдателя с толку. Если смотреть на вещь «анфас», то под ней словно скрывается внушительного размера грудь, хотя «в профиль» ее может и не быть.

Источник: Design Taxi

Бренд ekoD Works специализируется на «остроумном искусстве и дизайне»: в его ассортименте, например, колготки с принтом из персиков на фоне космоса. Компания часто выпускает одежду, которая так или иначе подчеркивает женскую грудь.

До этого ekoD Works выпустила серию футболок «Наваждение» с изображением груди в белье: издалека могло показаться, что в ней сделан разрез.

В новой коллекции дизайнеры бренда пошли дальше и применили ложную перспективу: она создает объем на пустом месте, и девушка в футболке с таким принтом может на какое-то время запутать окружающих. Удивительный эффект создается благодаря искажению линий и затенению рисунка: взгляд человека движется по нему сверху вниз.

Иллюзорный объем сохраняется и тогда, когда девушка в такой футболке лежит.

Он не исчезает, даже когда футболка не надета.

Иллюзия пропадает, только если посмотреть на рисунок сбоку.

Хлопковая футболка продается в магазине новинок Village Vanguard за 3888 иен (около 2000 рублей).