Выбросьте рубашки с коротким рукавом: разбираем уличные образы екатеринбуржцев со стилистом

Екатеринбургское лето никогда не обходится без вечных споров о прекрасном — об одежде, которую уместно носить в городе. Раздражают ли вас короткие шорты на не очень стройных бёдрах? А прекрасные шлёпанцы на носках? Майки-алкоголички? Да что там — обнажённые мужские торсы на нагретых солнцем улицах? Есть, в общем, о чём сокрушаться эстетам.

Но и порадоваться, согласитесь, есть чему — сколько интересных, ярких, стильных образов наконец-то, всего на пару месяцев без пальто и курток. Наслаждаемся! Мы отправили фотографа погулять по улицам, чтобы поймать в объектив уличные луки и разобрали их со стилистом Надеждой Чесноковой.

Ругать никого не будем, конечно. Но вооружимся ценными советами, тем более что в магазинах начались сезонные распродажи, цены на летние коллекции сейчас вполне дружелюбны.

Главное о тенденциях сезона

В тренде — романтичные платья и платья-рубашки, авоськи и плетёные сумки, топы и рубашки необычного кроя.

Наконец-то джинсовые юбки-миди перестали быть похожими на юбки из 90-х, определились со своим характером и однозначно поселились в стане актуальных. Очень популярны асимметричные платья длины миди и макси, но жаль, что украшают они не всех. Не сдают позиций кюлоты, хотя они требуют мастерства в подборе верха, не формирующего квадратную приземистую фигуру с низкими бёдрами.

Не ошибётесь, если выберете для летних образов классические принты: полоску, горошек, клетку. Хороши они и тем, что великолепно сочетаются с модными сейчас цветочными принтами. Получается свежий необычный комплект, более интересный, чем при сочетании цветочного принта с однотонным компаньоном.

Прованские сельские мотивы вас упрощают или кажутся вам неуместными в городском образе? Берите крупные цветочные принты или стилизованные, лишь похожие на цветы. Или добавьте к ним что-нибудь из спортивного стиля: лампасы, кроссовки, «спортивный» цвет, вещь с логотипом.

Чего избегать?

Заметного нижнего белья, если вы не затевали сделать его элементом образа (кстати, о правильном подборе белья читайте в нашем интервью). Если бельё точно будет видно, то пусть это выглядит намеренным. А само бельё будет цветным, необычным по отделке и крою (вы же видели бельё, похожее на топы?) И прямо сейчас выбросьте силиконовые бретели!

Летом мы реже носим обувь на каблуке днём, но при этом забываем, что не все длины юбок, брюк и шорт хороши с обувью на плоском ходу. Очень легко можно укоротить себе ноги и добавить объёма бёдрам, не преследуя такой цели.

Если вы выходите не одна, а со спутником, то озаботьтесь, чтобы вы выглядели парой, идущей вместе и в одно место. Очень странно выглядят пары, которые внешне совершенно разные личности, а не пара.

Ликвидируйте из гардероба своего спутника рубашки с коротким рукавом. Вы видели хоть одного элегантного итальянца в рубашке с коротким рукавом? Нет! Хотите короткий рукав — выбирайте футболку или поло. Хотите рубашку — берём с длинным рукавом и закатываем, если погода об этом шепчет.

И носки! Очень провинциально выглядят с шортами высокие тёмные носки, придуманные для ношения с брюками. Для шорт — либо босая ступня в сандалиях, либо маленький носочек или носочек-подследник в кроссовки, мокасины и лоферы. Исключение составляют носки, являющиеся частью образа.

И последний, самый частый вопрос. Можно ли женщинам носить шорты летом в городе. Можно! Но они должны быть уместными той ситуации, в которую вы их надеваете, и как минимум не портить вам фигуру. Обратите внимание на шорты до колена из гладкой хлопковой ткани, льна или шёлка. Такая длина уместна и в городе, и в офисе. И скроены такие шорты как обычные брюки, но длиной чуть за колено (такие часто встречаются в круизных коллекциях).

Короткие шорты с открытым верхом оставьте для пляжа.

Разбор летних полётов

Посмотрите, как мы разбирали весенние образы екатеринбуржцев. Некоторые советы стилистов будут актуальны и осенью!